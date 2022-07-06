Türkiye Gazetesi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, sözleşmeliye kadro ve EYT konusunda açıklamalarda bulundu. Bütün çalışanları ve emeklileri ilgilendiren zammın, bayramdan önce ödeneceğini bildiren Akbaşoğlu, şunları şöyledi: Ne söylediysek yaptık, yaptıklarımızı söyledik. ‘5 adım atacağız’ demiştik. ‘Asgari ücreti iyi bir noktaya taşıyacağız. Memur ve emeklilerin maaşlarını düzenleyeceğiz. 3600 ek göstergeyi yasalaştıracağız. Sözleşmeli personelin durumunu ele alarak haklarını yasalaştıracağız. EYT’li kardeşlerimizin durumunu ele alarak 2022’de bunları neticelendireceğiz’ dedik. Allah’a çok şükür bunların ilk üçünü gerçekleştirdik. 3600 ek gösterge ile ilgili neticeleri görüyoruz. Bu yasa artık uygulanıyor. İnşallah bu konuyla ilgili de söylediğimiz üzere ekim ayında Meclis’imiz açıldığında hemen gündemimize sözleşmeli personelin, mali ve sosyal haklarının ele alınması ve kadro hakkının ele alınması suretiyle bu kesimin durumlarının yasayla netleştirilerek daimîleştirilmesi söz konusu olacak. Bu çalışmanın hemen akabinde EYT’li kesimin durumu ele alınarak bu da çözümlenmiş olacak. Verdiğimiz sözleri adım adım gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar ne söz verdiysek yaptık, bundan sonra da sözlerimizi aynen yerine getireceğiz.

AK Partili isimden EYT açıklaması! Tarih verdi: Çözümlenmiş olacak Daha önce AK Parti olarak '5 adım atacağız' dediklerini ve bunların ilk 3'ünü gerçekleştirdiklerini belirten AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Ekim ayında Meclis açıldığında ilk gündemlerinin sözleşmeli personelin durumu olacağını, bu çalışmanın hemen akabinde de EYT'li kesimin durumunu ele alacaklarını belirtti.