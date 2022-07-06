Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Geçmiş Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarında öne çıkan başlıklar:

Sizlerle burada bir arada gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Sizler belediye başkanlığı dönemindeki eserlerle adlarını tarihe yazdırmış kadrosunuz. İnşallah birlikteliğimizi son nefesimize kadar sürdüreceğiz. Şu anda karşımızdaki muhteşem tablo kolayca oluşmadı. Kardeşlerimin kimileriyle çeyrek asrı geçen en yenisiyle 10 15 yılı geride bırakan mücadelemiz var. Ülkemize kazandırdığımız nice yatırımın mutluluğunu yaşadık. Nice badireleri aştık. Nice saldırılara birlikte göğüs gerdik. Sıfatlar makamlar gelir geçer, gurur verici yaşanmış hakikatler bizimle kalır. Dünyada pek az lidere böylesine köklü kaliteli kadroyla yol yürümek nasip olmuştur. Şahsıma sizler gibi çalışma arkadaşları nasip ettiği için Rabbime hamdediyorum.

"DODURGA SEÇİMLERİ ANADOLU İRFANININ GÖSTERGESİ"

Önce şehirlerimizi geliştirdik ardından 81 vilayeti ile tüm ülkede tarihi dönüşümü yaşattık. AK Parti'yi kuranda iktidara getiren de girdiği her mücadelede yanında duran milletimizdir. Yerel kalkınma başlıyor sloganıyla girdiğimiz seçimden 1750 belediye başkanlığını kazanmıştır. En son 2019 seçimlerinde gücümüzü bir kez daha gösterdik. İstanbul, Ankara başkanlık nezdinde kaybedilmesinden üzüntü duyuyorum. Meclislerini biz kazandık. Meclisle beraber güçlüyseniz o belediyede gücünüz farklı olur. Bu şehirlerdeki seçimleri rakiplerimiz birleştiğimiz için kaybedildiği gerçektir. Buna rağmen kayıplarımızı ilk fırsatta telafi etmekte kararlıyız. Milletimiz bunları görüyor. Dodurga seçimleri anadolu irfanının göstergesi olarak siyasi tarihimizde yerini aldı. Muhalefet partileri yüzde 46'da kalırken yüzde 87'lik oranla kazanılmıştır. Sınırlı seçim sonucu ölçü değildir. Fikir verecek tablo olduğu açıktır. Bu seçimde farklı sonuç çıksa ortalığı birbirine katacak olanların başını nasıl kuma gömdüğünü görüyorsunuz.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK"

Ülkemizde siyasi değerlendirmeler konusunda akıl ve vicdan bir kenara bırakılmıştır. Ülkenin kazanımlarından bize fayda getireceğinden üzüntü duyan bir güruh peydah oldu. Bu güruhu manda ve himaye taraftarlığı diye ifade edilenlerden tanıyoruz. Ülkeyi bu emperyalist uşaklarına bırakmayacağız. Ülkemizin belediyelerle başlatırsak son 30 yılına damga vuran hareket olarak bu seçimin anlamını biz biliriz. Darbeciler tetikçilerle boğuşarak geldiğimiz yer, mühimdir. Belediyeden hükümete kadar sorumluluk üstlendiğimiz her yerde gece gündüz çalıştık.

ERDOĞAN'DAN ENFLASYON MESAJI

Kendi vizyonunu belirleyen bir Türkiye var. Eğitimden sağlığa ulaşımdan enerjiye kadar sahip olduğu güçlü alt yapıyla güçlü bir Türkiye var. Ülkemiz dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasında yer almaya her zamankinden yakındır. Sıkıntılarımız mevcuttur. Özellikle ekonomide ortaya çıkan hayat pahalılığını iyi biliyoruz. Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar gelir seviyelerini artırarak sıkıntıları hafifletmeye çalışıyoruz. Dünyanın resesyon eşiğinde bulunması ülkemizin büyütme esasına dayalı programı ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Kimseyi işsiz aç açıkta bırakmadık. Şubat martta enflasyonu kontrol altına alarak yolumuza devam edeceğiz. Ekonomi tek belirleyici değildir.

NATO AÇIKLAMASI

Çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Terör örgütleri PKK, PYD, YPG ve FETÖ, NATO kayıtlarına girdi. Biz gerek NATO genel sekreterine bizim kırmızı çizgimizdir dedik. Bu kayıtlara girecek girmediği takdirde biz imza atmayız dedik. Kabul etmek zorunda kaldılar. Öyle Türkiye'de ileri geri konuşmanın anlamı yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan millilere tebrik mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19. Akdeniz Oyunları’ndan 108 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan milli sporcuları tebrik etti.