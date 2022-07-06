Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük süreyi tatil beldelerinde veya memleketlerinde geçirmek isteyen binlerce vatandaş yollara akın etti. 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de araç trafiğinde yoğunluk yaşanmaya başladı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLEDİ

Ankara-Samsun D-200 kara yolunda oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi. Kayseri kara yolunda ise trafik normalin altında seyretti. Trafik ve Karayolları ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdü.

Trafik kazasında yaralandıktan 4 yıl sonra şehit olan asker toprağa verildi İstanbul’da 1 Nisan 2018'de görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve 4 yıldır tedavi gördüğü hastanede şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Güngör Gençer memleketi Niğde'de toprağa son yolculuğuna uğurladı.