Son dakika
MSB duyurdu: Pençe Kilit bölgesinden acı haber
07.07.2022 - 11:36 | Son Güncelleme: 07.07.2022 - 11:39
Türkiye Gazetesi
MSB:"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 07 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Yaralılarımızdan P. Uzm. Çvş. Muhammed Mustafa Koca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."
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881775 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/881775.aspx
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