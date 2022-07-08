Türkiye Gazetesi

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ikili görüşmelerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Fiji Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Josaia Voreqe Frank Bainimarama ile görüştüğünü belirten Çavuşoğlu, iklim değişikliği meseleleri ile Türkiye ve Fiji'nin uluslararası platformlardaki iş birliklerini konuştuklarını kaydetti.

BM Dünya Gıda Programı İcra Direktörü Beasley'le de bir araya geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, görüşmede Ukrayna'dan tahıl ihracatı ve Suriye'ye sınır ötesi yardımları konularının ele alındığını aktardı.

Çavuşoğlu, Arjantin Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero ile yaptığı görüşmede de ikili ekonomik ilişkileri ve enerji iş birliğini ele aldıklarını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu Kuleba ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü.

Yunan medyasında F-16 hazımsızlığı! Bakan Çavuşoğlu'nun sözlerini çarpıttılar Son dönemde aldığı kararlar ve attığı adımlar ile Ankara-Atina hattının gerilmesine neden olan Yunanistan'da Türkiye hazımsızlığı sürüyor. Türkiye'yi sürekli Batı'ya şikayet eden ve provoke edici hamleler atan Yunanistan'ın gündemi bu kez F-16'lar. ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı konusunda yeşil ışık yakması sonrası harekete geçen Yunan basını, dün Bakan Çavuşoğlu'nun konu ile ilgili yaptığı açıklamaları çarpıttı.