Türkiye Gazetesi

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan ve kentin birçok noktasında sabaha dek kuvvetli bir şekilde süren gök gürültülü sağanak, Esenyurt Pınar Mahallesi'ndeki Haramidere'nin taşmasına yol açtı. Taşmanın etkisiyle dere kenarındaki birçok ev ve iş yerini su basarken, ekipler hem buralarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak hem de suyu tahliye etmek için çalışmalar yürütüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabahın erken saatlerinde Esenyurt'a giderek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Soylu, selden etkilenen vatandaşlarla da görüştü.

"YALNIZ KALMAYACAKLAR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ne adım atılması gerektiği konusunda vatandaşlarımızı dinledik. Bir daha buraya su basmaması için neler yapılabilir bunlara karşılıklı projelerle bakacağız. Evleri ve iş yerleri bu basan vatandaşlar yalnız kalmayacaklar" ifadelerini kullandı.

DESTEK PAKETİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilçede incelemelerde bulunurken, "Ev ve iş yerleri su basan vatandaşlarımıza evleri su basanlara 5’er bin TL, iş yerleri su basanlara 10’ar bin TL’lik nakit yardım yapılacak" dedi.

Esenyurt'ta sağanak dereyi taşırdı Esenyurt Pınar mahallesinde sağanak yağış nedeniyle taşan derede çok sayıda kişi mahsur kaldı. Esenyurt Belediye Başkanı Bozkur yaptığı açıklamada, "bir sorunla karşılaşmadık" diyerek güzel haberi verdi.