Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi | ANKARA

“Türkiye’de darbeler devri kapanmıştır” diyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın verdiği mesajlar şöyle: O gece işin aslını ve neler olduğunu öğrenmek için İçişleri Bakanı’mızı, MİT Müsteşarı’mızı, Başbakan’ımızı ve Cumhurbaşkanı’mızı aradım. Başbakan’ımız Binali Yıldırım Bey telefonu açtı ‘Neler oluyor Sayın Başbakan’ım?’ diye sordum. O da bir kalkışma olduğunu söyledi. Hain darbe teşebbüsünü böyle öğrendim. Hemen haber kanalları ile bağlantı kurdum ve konuştum. Ancak TRT ile bağlantı kuramadık. Basın danışmanım Bilal Bey’e, ‘TRT’ye neden bağlanamadığımızı?’ sordum. O da TRT’nin darbeci hainler tarafından işgal edildiğini ve bu yüzden bağlantı kuramadığımızı söyledi.

TBMM’ye gittim, kürsüde konuşurken iki bomba atıldı. Halkımız gibi, Meclis’imiz de darbe teşebbüsüne kalkışan FETÖ’cü teröristlere geçit vermemiştir. ‘Ne yaparsanız yapın, bomba da atsanız buradayız, cesetlerimizi çiğnemedikçe Meclis’imize giremeyeceksiniz’ diye haykıran vekillerimiz, ölümüne bir demokrasi mücadelesine imza atmıştır. Meclis’imiz daha önce de darbe teşebbüslerine ve hatta darbelere şahit oldu. Ama hiçbir zaman -savaş yıllarında dahi- Meclis’imiz bombalanmadı. Bu sebepledir ki Meclisimiz, ikinci defa “Gazi” unvanını kazanmıştır.

YARGI DA BİAT ETMEDİ

O gece Ankara ve İstanbul Başsavcımız ile görüştüm ve darbeye teşebbüs edenlere karşı hukuki süreçlerin başlatılması ve yasal gereklerin yapılması konusunda talimatlar verdim. Başka illerin başsavcılarıyla da benzer konuşmalar yaptık. O gece Türkiye’nin her yerinde yargı, darbeye teşebbüs edenlere karşı hukuk kılıcını kuşandı ve büyük bir mücadele verdi. O gece darbe teşebbüsüne katılan ve destek veren pek çok FETÖ’cü terörist, yakalandı, gözaltına alındı ve tutuklandı. Yargı ilk defa darbe teşebbüsüne kalkışanlara karşı hukuk, demokrasi, millî irade, yasama, yürütme ve anayasadan yana tavır koymuştu. Bu vesileyle o dönem de görev başında olan ve hain darbe teşebbüsüne karşı cesur ve samimi bir biçimde mücadele eden hâkim ve savcılarımıza ayrıca ve özellikle teşekkür ediyorum. Darbenin seyrini değiştiren pek çok olay var. Bunlardan en önemlisi, Cumhurbaşkanı’mızın televizyonda yaptığı açıklamadır.

TANKIN GÜCÜ YENİLDİ

15 Temmuz gecesi, halkın gücü tankın gücünü yendi. Tarihimizde ilk defa Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde Türk halkı; darbeye teşebbüs edenlere, ölüm kusan uçak, helikopter, tank, bomba ve silahlara karşı ölümüne meydan okudu, mücadele etti ve neticede hem darbeyi önledi ve hem de darbeye teşebbüs edenler ile onlara destek veren ülkeleri ve karanlık güçleri yendi. Eğer böylesine büyük bir demokrasi mücadelesini Türkiye Cumhurbaşkanı değil de başka bir ülke cumhurbaşkanı ya da Türk halkı değil de başka bir ülke halkı verseydi, Nobel Barış Ödülü başta olmak üzere onlara verilmedik uluslararası nişan veya ödül kalmazdı. Ölümüne demokrasiye sahip çıkan Türkiye Cumhurbaşkanı liderliğinde Türk halkı olunca, bu büyük mücadeleyi ve elde edilen zaferi demokrasiyi dillerinden düşürmeyen kimi ülkeler görmezlikten gelmeyi ve konuşmamayı tercih etti.

15 Temmuz, Türk halkının yenilmez ve geçilmez bir güç olduğunun dosta ve düşmana ilan edildiği gündür. 15 Temmuz, Türk demokrasi tarihinde bir dönüm noktasıdır. Artık Türkiye’de muhtıralar, darbe teşebbüsleri ve darbeler devri kapanmıştır. Bundan sonra darbe teşebbüsüne niyetlenecek ve kalkışacak hain alçaklar, daima karşılarında Türk halkını bulacaktır.

'SON GECEM' DÜŞÜNCESİYLE ABDEST ALIP EVDEN ÇIKTIM

Bakan Bozdağ, darbe teşebbüsünü öğrendiğinde, ‘Bu gece son gecemiz olur’ düşüncesiyle önce abdest aldığını söyledi. Bozdağ, o geceki duygularını şöyle anlattı: 'Şehit olursak, abdestli iken Rabb’im nasip etsin’ diye dua ettim. FETÖ’cü teröristlerle ölümüne mücadele edecek ve hiçbir şart altında teslim olmayacaktım. Benim ancak cesedimi teslim alabilirlerdi. Bu benim o gece aldığım karar ve sahip olduğum kanaat idi. Evden çıktıktan sonra Ankara sokaklarında dolaşırken büyük oğlum özel aracımızı kullanıyordu. İnsanların Ankara dışına çıkışını gördüm. Buna çok üzüldüm. Bu arada hayatım film gibi gözümün önünden geçti. Rabb’im, bize milletimize ve devletimize nice hizmet yapmayı nasip etti. Bunun için Rabb’ime şükrettim. Bu gece şehitlik nasip olursa Rabb’imin huzuruna şehit sıfatıyla çıkmak nasip olursa, bu benim için şereflerin en büyüğü olur, inancındaydım. Oğluma, ‘Bana bir şey olursa annene ve kardeşlerine sahip çık’, eşime ve çocuklarıma ‘Hakkınızı helal edin’ demeyi aklımdan geçirdim. Ama üzülürler diye düşündüm, onlar üzülmesinler ve endişelenmesinler diye helallik istemekten, büyük oğluma ‘Annen ve kardeşlerin sana emanettir’ demekten vazgeçtim.

6 yılda 234 FETÖ okulu devralındı Türkiye Maarif Vakfı (TMV), FETÖ’nün en büyük örgütlenme alanlarından biri olan yurt dışındaki okulların devralınması konusunda önemli bir mücadele veriyor.

FETÖ’nün istihbarat ağı okullar FETÖ-ABD ilişkisi ve örgütün nasıl bir istihbarat ağı olduğu, hazırlanan raporlarla gözler önüne serildi.

110 ülkeden 1.133 FETÖ’cü istendi Bugüne kadar ABD’den 227 ve AB üyesi ülkelerden toplamda 406 örgüt mensubunun iadesi istendi. FETÖ elebaşı Gülen için ise 7 defa ABD’ye ‘teslim edin’ dedik.