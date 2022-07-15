TRT’nin efsane spikerlerinden Aytaç Kardüz, bayram için gittiği Bodrum’da hayatını kaybetti. Denize girdiği sırada fenalaşan ismin hastaneye kaldırıldığında vefat ettiği belirlendi.
YÜZERKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Yüzerken kalp krizi geçirdiği öne sürülen Kardüz, gece saatlerinde yaşama gözlerini yumdu.
1943 Ankara doğumlu olan Kardüz, 10 yıldır Urla Darüşafaka Yaşlı Bakım Evi’nde kalıyordu.
Ölüm nedeni henüz bilinmeyen Kardüz’ün uzun yıllar yaşadığı Ankara’da toprağa verileceği ögrenildi.
Eski THY genel müdürlerinden Atilla Çelebi hayatını kaybetti
1994-1997 yılları arasında Türk Hava Yolları'nda genel müdürlük görevini yürüten Kaptan Pilot Atilla Çelebi, 92 yaşında hayatını kaybetti.
Türkücü Ceylan’ın acı günü: Ablası Nalan Avcı hayatını kaybetti Türkücü Ceylan'ın ablası Nalan Avcı hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Avcı hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Ceylan, “Canımız… Kıymetlimiz… Ablamız… Nalan Avcı hakkın rahmetine kavuştu. Acımız çok büyük” dedi.