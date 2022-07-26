Türkiye Gazetesi

Bursa'da geçtiğimiz günlerde mahkeme kararıyla boşaltılması yönünde karar verilen eve gelen ekipelr kilitli bir odada küçük yaşlarda bir çocuğu baygın halde buldu. Açlıktan ve susuzluktan halsiz düşen küçük çocuğu ekipler hastaneye kaldırdı ve çocuğun tedavisine başlandı. Bakımı yapılan çocuk Antalya Akdeniz Üniversitesi hastanesinde tedavi altına alındı. Konuya ilişkin çocuğun annesi ise C.M.A'yı teedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

'OĞLUMU HER GÜN ZİYARET ETMEK İSTİYORUM'

Avukatı Dilek Sezgin ile sosyal hizmet uzmanlarının da eşlik ettiği anne Y.A, oğluyla hastane odasında buluştu. Çocuğunun sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Y.A, yaptığı açıklamada, oğlunu yeniden gördüğü için mutlu olduğunu söyledi. Oğluna hastanede iyi bakıldığını ifade eden Y.A, "Oğlumun hızla iyileştiğini gördüm. Öptüm ve kokladım. Oğlumu her gün ziyaret ederek hasret gidermek istiyorum." dedi.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Avukat Sezgin de annenin oğluyla buluşması için herhangi bir kısıtlama olmadığını, her gün gelerek ziyaret edebileceğini kaydetti. Öte yandan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Başhekim Prof. Dr. Yıldıray Çete, çocuğu ziyaret etti.

Özkan, ziyaretin ardından çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiğini, odasında oyuncaklarla oynadığını ifade etti.

Bursa'da çöp evde bulunan çocuğu annesi hastanede ziyaret etti Bursa'da bir çöp evde kilitli bir odada baygın halde bulunan ve koruma altına alınan 9 yaşındaki C.M.A'nın annesi Y.A çocuğun tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Anne Y.A, oğlunun sağlık durumu ile ilgili doktorlardan bilgi aldı.

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