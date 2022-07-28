Türkiye Gazetesi

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, partisinin düzenlediği programları için Ağrı'ya gidecek. Bunu duyan Ağrı Belediye Başkanı Sayan ise şehirlerine gelecek olan CHP Liderine bir davette bulundu.

Ağrı’ya gitmesi beklenen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan çay daveti geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Sayan şu ifadeleri kullandı:

‘’Kılıçdaroğlu bugün ilimizde olacakmış. Vakitleri olursa çay içmeye bekleriz. Ağrı misafirperverdir’’

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan koronaya yakalandı Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Savcı Sayan: "Kürtlerle ilgili problemler MHP ile birlikte çözülür" Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kürtlerle ilgili problemlerin Milliyetçi Hareket Partisi'yle birlikte çözülebileceğini söyledi.

Savcı Sayan: “PKK 40 yıldır 100 bin Kürt gencini dağlarda öldürttü, öldürdü” Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "PKK 40 yıldır 100 bin Kürt gencini dağlarda öldürttü, öldürdü! Kürtlere ne faydası oldu. 100 bin genç, doktor, avukat, öğretmen, hakim, iş insanı, çalışan olsaydı; Kürt’ün, Türk’ün evine acı değil, mutluluk zenginlik girerdi." dedi.