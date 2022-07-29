Türkiye Gazetesi

İçmeler-Turunç yolu üzerinde başlayan orman yangını yerleşim birimlerine çok yakın bölgede bulunuyor. Yangının çıkışından hemen sonra bölgeye hava ve kara araçları sevk edildi. İlk etapta 7 helikopter ve 5 uçak yangına havadan müdahale ediyor.

'OTELİMİZ YANIYOR'

Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle büyüyen orman yangını yakınında bulunan bir otele sıçradığı ve cep telefonu ile o anları kaydeden vatandaşın ‘Otelimiz yanıyor’ diyerek ağladığı görüldü. Otele sıçrayan yangın üst katta başladı ve yangın alt katları da etkiledi. Orman ve itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürken otelde söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı uçak, helikopter ve arazözlerin yanında belediye ekipleri ve itfaiye ekipleri de yönlendirildi.

3 ARABA YANDI, 13 HANE BOŞALTILDI

İçmeler Turunç karayolu girişi ormanlık alanda başlayan orman yangınında ilk belirlemelere göre bir ev ve Turizm Meslek yüksekokulu binasının zarar gördüğü 3 arabanın ise yandığı 13 hanenin boşaltıldığı öğrenildi.

UÇAKLARIN SU ALDIĞI BÖLGE DENİZ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Yangın bölgesinden gelen son bilgilere göre, Sahil Güvenlik unsurları tarafından helikopterlerin ve uçakların su aldığı bölge deniz trafiğine kapatılırken, bölgedeki tekne trafiği kontrol altına alındı.

YANGIN TRAFODAN ÇIKMIŞ OLABİLİR

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yangın bölgesine gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Uygulama Oteli'nde devam eden söndürme çalışmalarını takip eden Oktay, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Oktay, 'Yangın trafodan çıkmış olabilir' ifadelerini kullandı.

Marmaris’teki yangın kontrol altına alındı Muğla’nın Marmaris ilçesinde sarp arazide çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmaris'te yangına müdahale eden orman işçilerine teşekkür Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmalarında görev alan ekiplere teşekkür ederek, "4 bin 500 hektar alan zarar gördü. Buraları dikim yapmak suretiyle yeniden ihya edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Marmaris'in ardından bir tane daha! İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında İzmir'in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan olmak üzere 16 araçlık bir müdahalenin ardından alevler kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.