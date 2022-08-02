Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yüksek enflasyon nedeniyle 500 liralık banknot ve 10 liralık madeni para basılacağına ilişkin iddiaları yalanladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kabine toplantısının ardından soruları yanıtladı. Bakan Nebati'ye 500 liralık banknot ve 10 liralık madeni para basılması için hazırlık yapıldığı yönündeki iddialar soruldu.

Nebati iddialar için "Yanlış bilgi" ifadesini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı, "Kesinlikle hiçbir şekilde bu yönde bir çalışma da ihtiyaç da yok" dedi.

Bakan Nebati ilk kez duyurdu: Tüm teşvik ve destek verileri tek sistemde toplanıyor Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geliştirilen Teşvik ve Destek Bilgi Sistemi'ne (TDBS) dair bilgi veren Bakan Nebati, "Bakanlığımızın geliştirdiği yazılım ile teşvik ve destek bilgilerini gerçek ve tüzel kişiler bazında detaylandırarak anlık olarak merkezi bir sistemde topluyoruz. Şu ana kadar 6 bakanlık ile entegre olduk ve 23 kurum 239 alt program için 480 milyon teşvik kaydını aldık" dedi.