Hain terör örgütü PKK'ya göz açtırılmıyor. Harekatlar kapsamında bölücü terör örgütü PKK, dağlarda darma duman ediliyor. Kahramna Mehmetçik terörle mücadelesini sürdürürken teröristler etkisiz hale getirilmeye devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesine saldırıda bulunmaya çalışan teröristler etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:
"Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz sürüyor, sürecek." ifadeleri kullanıldı.
MSB duyurdu: Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı İran’a hareket etti MSB, İran’da yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan nakliye uçağının hareket ettiğini açıkladı.
MSB açıkladı! 13 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.