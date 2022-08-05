Türkiye Gazetesi

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Nesine.com'un münhasırlık içeren dikey anlaşmaları ile söz konusu kanunu ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Nesine.com hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan kararda şu ifadelere yer verildi:

"D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş.’nin (Nesine.com) münhasırlık içeren dikey anlaşmaları ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 07.07.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-32/500-M sayı ile karar verdi.

* Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz."

Rekabet Kurumu o siteye 'dur' dedi! İlan manipülasyonunu bitirecek soruşturma Gazetemiz tarafından uzun zamandır gündeme getirilen sanal fiyat manipülasyonları Rekabet Kurumunun radarına takıldı. Kurum, bazı emlakçı ve galericilerin fiyat şişirmesine aracılık eden sahibinden.com sitesine soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu'ndan Sahibinden'e soruşturma Rekabet Kurumu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında yüksek fiyatlar nedeniyle soruşturma açıldığını duyurdu.

Rekabet Kurumu harekete Geçti: 3 Şirkete Soruşturma Rekabet Kurumu'ndan Vatan Bilgisayar, Teknosa ve Media Markt’a, rekabete aykırı hareket ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldı.