Türkiye Gazetesi

Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Arıncı,a sosyal medya hesabından iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama yaptı.

Arıncı yaptığı Twitter hesabı üzerinden açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Sosyal medyada ve bazı haber mecralarında, iptal edilen KPSS ile ilgili kurumumuz kaynak gösterilerek bazı asılsız haberler paylaşılmaktadır. Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz. Süreci şeffaf bir şekilde sürdürmeye, kamuoyunu bizzat bilgilendirmeye devam edeceğiz.''

Ayrıntılar geliyor...

KPSS Türkçe sorularında 'şifreleme' iddiası! Cevaplar sorularda gizli... Geçtiğimiz günlerde yapılan KPSS'deki soru skandalının ardından ÖSYM Başkanı görevden alındı, sınav iptal edildi. Bir yayınevinin dergisinde yayınlanan soruların sınavda yer almasıyla ilgili soruşturma devam ederken, Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin Türkçe sorularında şifreleme yapılarak cevapların sorulara gizlendiğini iddia etti.

KPSS iptal edildi, gözler ekimde KPSS’nin 31 Temmuz’da yapılan oturumları iptal edildi. Yeni KPSS’nin ekim ayında yapılacağı öğrenildi.

Kamu kurumlarına KPSS ile personel alım süreçleri güncellenecek İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2022-KPSS kapsamında 31 Temmuz’da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos’ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle kamu kurumlarının KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncelleneceğini duyurdu.