Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddesi yüklü gemilerden üçünün daha hareket ettiğini belirterek "Faaliyetlerimiz şu ana kadar planlandığı şekilde, aksaksız olarak anlaşmalarda ifade edildiği gibi devam ediyor" dedi. Akar, davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Sierra Leone Savunma Bakanı Kellie Hassan Conteh'i Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Conteh'in tören kıtasını selamlamasının ardından iki Bakan, önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

SİERRA LEONE ARASINDA ASKERİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI İMZALANDI

Görüşmelerin ardından Milli Savunma Bakanı Akar ile Sierra Leone Savunma Bakanı Conteh tarafından, "Türkiye - Sierra Leone Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması" imzaladı. İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "Anlaşma ile iki ülke arasındaki askeri eğitim iş birliğine yönelik çerçeve çizilmiş oldu." diye konuştu. Türkiye ve Sierra Leone arasındaki dostane ilişkilere vurgu yapan Akar, "Önümüzdeki günlerde iki ülke arasındaki ilişkilerin hem askeri eğitim iş birliği hem de savunma sanayisi alanlarında çok daha gelişeceğini değerlendiriyorum. Bu konuda iki tarafın da isteği var. Samimi, yapıcı şekilde bu konuları geliştirmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

UKRAYNA LİMANLARINDAN TAHIL YÜKLÜ 3 GEMİ YOLA ÇIKTI

Ukrayna limanlarından bugün ayrılan tahıl yüklü üç gemiye ilişkin soru üzerine Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandığını hatırlattı. Söz konusu belge kapsamında İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaların devam ettiğini ifade eden Akar, şunları söyledi:

"Merkezdeki arkadaşlarımız, görevliler karşılıklı anlayış ve koordinasyon içerisinde söz konusu anlaşmanın başarılı, aksaksız bir şekilde yürümesi için gayret gösteriyor. Rusya, Ukrayna, BM ve Türkiye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Ukrayna limanlarından ilk gemi daha önce çıkmıştı, Lübnan'a doğru seyrine devam ediyor. Bugün Ukrayna limanlarından üç gemi daha hareket etti. Bunlardan biri İngiltere, biri İrlanda, diğeri de Türkiye'de kalacak şekilde tahliye faaliyetine başladı. Daha önce burada Ukrayna'ya gitmek için bekleyen boş gemi de hareket etti. Ukrayna'ya gidecek ilk gemi olan bu gemi de bu sabah İstanbul'dan Ukrayna'ya doğru harekete geçti. Gemi Ukrayna’da yükleme yapıp dönecek. Faaliyetlerimiz şu ana kadar planlandığı şekilde, aksaksız olarak anlaşmalarda ifade edildiği gibi devam ediyor."

Akar sözlerinin sonunda Müşterek Koordinasyon Merkezi’ndeki görevlileri çalışmalarından dolayı tebrik ederek, "Temennimiz bu sürecin aksaksız ve eksiksiz bir şekilde tamamlanmasıdır." dedi.

Tahıl sevkiyatı için üç gemi daha yola çıktı Ukrayna'dan yapılacak olan tahıl sevkiyatı kapsamında İrlanda, İngiltere ve Karasu'ya gitmek üzere olan 3 gemi Ukrayna limanlarından yola çıktı. Öte yandan Ukrayna’nın Çernomorsk Limanı’ndan tahıl alacak olan Barbados bandıralı FULMAR S isimli boş geminin İstanbul'un kuzeyinde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından yaptığı denetimi tamamlandı.