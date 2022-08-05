Türkiye Gazetesi

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Eren Abluka -7 operasyonu çerçevesinde Tunceli Hozat kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 1 adet sığınak içerisinde, 1 adet laptop bilgisayar, 1 adet güneş paneli, 1 adet tansiyon ölçüm cihazı, 10 çift ayakkabı ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi” denildi.