Türkiye Gazetesi

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Erdoğan, eylül ayında New York’ta yapılacak BM Genel Kurulunun yanı sıra aynı ay içinde Rusya Devlet Başkanı Putin’in daveti üzerine Özbekistan’daki Şanghay Beşlisi toplantısına da katılacak. ABD ziyareti sırasında Erdoğan’ın Başkan Joe Biden’la bir görüşme yapacağı belirtiliyor. Bu toplantıda Suriye’nin kuzeyindeki terör yapılanmaları başta olmak üzere, bölgesel ve iki ülke ilişkilerinin detaylı bir şekilde ele alınması bekleniyor. Geçen ay Türkiye, Rusya ve İran’ın katılımı ile yapılan Tahran zirvesinden sonra, Erdoğan bir kez daha ABD’nin, Fırat’ın doğusunu terk etmesi gerektiğine vurgu yapmıştı.

KIŞTA KRİZ BÜYÜYECEK

Şangay Beşlisi toplantılarında da Türkiye’nin özellikle tahıl koridorunun açılmasından sonra enerji koridorunun konusunu da gündeme getireceği belirtiliyor. Rus ambargosu nedeniyle Avrupa ülkelerinin enerjide yaşadığı krizin çözümünde de Türkiye’nin aktif rol alabileceği, bu kapsamda Avrupa’ya Türkiye üzerinden LNG taşınmasının gündeme gelebileceği değerlendirmesi yapılıyor. Uzmanlar, kış yaklaşırken Avrupa’da doğalgaz krizi büyüyeceği, bu nedenle tahıl koridorundaki gibi Türkiye’nin bir enerji koridoruna dönüşmesi ihtimali de artıyor. Avrupa ülkelerinin bu anlamda Türkiye’ye muhtaç hâle geldiği belirtilirken, bütün bu konuların Şangay Beşlisi toplantılarında ele alınması bekleniyor.

Kremlin'den Erdoğan'a: Müzakerelerde büyük rol oynadı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, geçtiğimiz günlerde Erdoğan ve Putin'in Soçi'de yaptığı görüşmeye ilişkin "Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten de müzakerelerin birkaç turunun düzenlenmesinde büyük rol oynadı" dedi.

Erdoğan'dan Suriye'ye harekat mesajı: ‘Güvenlik kuşağı yakında birleşecek’ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada Suriye'ye olası harekata ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Erdoğan, ''Suriye'de terör örgütünün yuvalandığı son bölgelerin de temizleneceğini söyleyerek, güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğini belirtti.