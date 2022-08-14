Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı'nın ardından Hacı Bektaş Veli Dergahı ve Müzesi'ne geçti.

ERDOĞAN, ESNAF VE VATANDAŞLA SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda yaptığı konuşmasının ardından beraberinde bulunan heyet ile birlikte Hacı Bektaş Veli Müzesini ziyaret etti. Erdoğan, ziyarette esnaf ve vatandaşlar ile sohbet ett.

Burada dua eden ve yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ, Mustafa Şen ve Vedat Demiröz ile AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da eşlik etti.

Müze ziyareti basına kapalı olarak devam etti.

Erdoğan: 8 cemevinin açılışını yakında yapacağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir’de Hacı Bektaş Veli’yi anma töreninde yaptığı konuşmada, inşası tamamlanan 8 cemevinin toplu açılışıyla ilgili töreni yakında yapacaklarını söyledi.

Erdoğan’a vatandaşlardan sevgi seli: İl başkanlığına akın ettiler Çorum'da katıldığı toplu açılış töreninin ardından AK Parti İl Başkanlığı'na giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Çorum'da dikkat çeken '6'lı masa' pankartı: Erdoğan okudu, her satırı gündem oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadeş Barış Meydanı'nda Çorum Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşma esnasında, "Şurada bir poster var" diyerek üzerinde '6'lı Masa Menüsü' yazan bir pankartı işaret etti. Pankartı okuyan Erdoğan yazan sözlere dikkat çekti.