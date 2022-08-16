Türkiye Gazetesi

2023 seçimlerinin hazırlıkları sürerken muhalefet partilerinde TİP yeni bir adımı duyurdu. Ankara kulislerini hareketlendiren açıklamaya göre; yeni bir ittifak yolda. Öyle ki; Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "Üçüncü ittifak 15 – 20 gün içerisinde ilan edilecek" dedi.

"ÜÇÜNCÜ İTTİFAK 15 – 20 GÜN İÇERİSİNDE İLAN EDİLECEK"

"Parlamentoda güçlü bir sol muhalefet şart" diyen Erkan Baş, yeni bir ittifakın kurulacağını duyurdu. Baraj sisteminin de ittifaklar ile sona erdiğini vurgulayan Baş, “Üçüncü ittifak 15 – 20 gün içerisinde ilan edilecek. Üçüncü ittifak barajı geçtiği zaman, ittifakın bütün partileri barajı geçmiş sayılıyor. Dolayısıyla, ‘Ben size oy vermek istiyorum ama barajı geçemediğimiz için veremiyorum’ diyen olursa böyle bir durum kesinlikle yok. Bu ittifak yüzde 7'yi geçtiği anda baraj problemi ortadan kalkıyor. Baraj kalktığı andan itibaren de her parti aldığı oy kadar milletvekili çıkartır” diye konuştu.

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