Türkiye Gazetesi

Psikoloji üzerine kitaplar yazan ve Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde akademisyenlik yapan Prof. Dr. Üstün Dökmen'in ayrıştırıcı açıklamalarına tepkiler dinmiyor. Dökmen'in "Başörtülü psikolog olmaz" sözlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, usta oyuncu Hülya Koçyiğit, ünlü müzisyenler Aydilge, Gökçe Kırgız, Alişan ve Hadise'nin eşi iş adamı Mehmet Dinçerler gibi birçok isimden eleştiri geldi.

ERDOĞAN: KENDİNİ BİLMEZLERİN BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA YÖNELİK HEZEYANLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. 'Başörtülü psikolog olmaz' sözleriyle büyük tepki toplayan Üstün Dökmen'e de tepki gösteren Erdoğan, "28 Şubat bakiyesini kimi kendini bilmezlerin başörtülü kadınlara yönelik hezeyanlarında görüyoruz. Son 21 yılda yaşanan onca değişime rağmen millete tepeden bakan, üstenci CHP zihniyeti yerinde saymayı sürdürüyor. CHP ve yandaşları değişmemekte, kendilerini yenilememekte ısrar ediyor. Bu ülkenin en büyük açığı demokrasiyi içselleştirmiş, yerli ve milli muhalefet açığıdır" ifadelerini kullandı.

KOÇYİĞİT: ÖNEMLİ OLAN LİYAKAT

Psikoloji üzerine kitaplar yazan, bir üniversitede akademisyenlik yapan Prof. Dr. Üstün Dökmen'in ayrıştırıcı açıklamalarına tepkiler dinmiyor. Hülya Koçyiğit, "Bir kadın psikolog için önemli olan başörtüsü değil, donanımı ve liyakatidir" dedi.

KIRGIZ: KİNDARLIK MASTER'I YAPMIŞ

Gökçe Kırgız ise "Hâlâ bu zavallı, dışlayıcı nefret söyleminin sürüyor olması utanç verici. Bence siz kindarlıkta master yapmış bir profesörsünüz" dedi.

ALİŞAN: BEYNİNİZDEKİ ÖRTÜYÜ KALDIRIN

Alişan, "İsminin önünde profesör yazan birinin bunları söylemesi şaşırtıcı. Biz başı açık da, kapalı da gayet huzurlu bir şekilde yaşıyoruz" derken...

DİNÇERLER: BİR BİTMEDİNİZ

Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler ise Dökmen'e "Bir bitmediniz" diye tepki göstererek, "Sizin düşünceleriniz insan etiğine aykırı" dedi.

AYDİLGE: KADINLARI ARTIK RAHAT BIRAKIN

Aydilge de "Ben asıl konuşulması gerekenin kadınların başındaki değil, insanların beynindeki örtü olduğunu düşünüyorum. Asıl sorun bu! Kadınları artık rahat bırakın" dedi.

"BAŞÖRTÜLÜYE ARABİSTAN'A GİT DİYEN ZİHİN MODELİ"

Dökmen'in büyük tepki çeken sözlerine bir cevap da Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan'dan geldi. Sosyal medyadan madde madde açıklama yapan Tarhan şu sözleri kaydetti:

A- Üstün hoca yanılıyor.

1- Baş açık olmayı norm kabul ediyor.

2-Nötr olmayı yanlış anlıyor. Nötr olmak hasta-danışan psikoterapi etiğinde...

B3- Herkesin ön yargısı vardır,zenci-beyaz,türk-kürt,başı açık kapalı gibi. Terapist terapi öncesi ön yargılarını askıya alır.Kendine karşı da bağımsız olur.Eğer olamazsa böyle danışan veya öğrenci velilerine randevu vermemelidir. Nötr olmak kendi önyargıları için de geçerlidir.

4- Kendi önyargılarını tanımak için özel seanslar uygulanır. Bunu başaramayan Klinik Psikolog olamaz.

5- Yahut kişisel ideoloji, aklın ve mesleğin önüne geçerse o zaman bu bakış geçerlidir, bu kişiler empati yapamazlar, ayrımcılık ve kavgacılıkla yaşarlar, sosyal şizofreni...

6- #Sosyalşizofreni de tam bu dediğimiz bir durumdur toplumun bir kesiminin diğer kesimini dışlaması yok sayması.Türkiyenin son yıllarda yaşanan kültürel sorunlarını da açıklıyor. Türk olmayana ya sev ya terk et Başörtülüye Arabistana git diyen "zihin modeli"

7- İnsan Psikolojisi ile uğraşan birinin #öğrenilmişönyargı yani #otomatikstereotipi lerinin farkına varmaması benim için hayal kırıklığı oldu. Çok yazık #üstündökmen toplumun büyük çoğunluğuna özür borçludur. #nevzattarhan

NE OLMUŞTU?

Tartışmalara yol açan açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Üstün Dökmen, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Dökmen, başörtülü kadınların psikolog, psikiyatr ve rehber öğretmen olmamaları gerektiğini savundu. Dökmen, başörtülü öğretmenlerin diğer branşlarda da öğretmenlik yapabilmelerine, 'Milli Eğitim izin verdiği için' bir şey söylemek istemediğini, başörtülü hukukçular hakkında ise kendi alanı olmadığı için yorum yapmayacağını ifade etti.