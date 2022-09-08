Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele yurdun her yerinden kararlılıkla sürüyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bölücü terör örgütü PKK/KCK ve örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG’ye yönelik yürüttüğü bir soruşturmada, Suriye uyruklu bir teröristin İstanbul’da olduğu saptandı.

Soruşturma dosyasındaki belgelerden yola çıkan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, örgütün kırsal kadrosu içerisinde faaliyet yürüttüğü ve farklı zamanlarda elde edilen dijital materyallerde kırsalda örgütsel fotoğraflarının tespit edildiği S.J. adlı Suriyeli teröristin İstanbul’da saklandığı istihbaratını aldı.

TUTUKLANDI

Örgüt üyesinin kaldığı adres tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından 3 Eylül’de operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda yakalanan S.J., önceki akşam adli makamlara sevk edildi. PKK/PYD üyesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şırnak'ta teröre 'Eren Abluka' darbesi! 2 terörist etkisiz hale getirildi Şırnak'ta devam eden Eren Abluka-27 operasyonları kapsamında 2 terörist kahraman Mehmetçik tarafından silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Kanlı eylem planı jandarmaya takıldı: Eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı İçişleri Bakanlığı Gaziantep'te DEAŞ'ın sözde yargı sorumlusu 'Rami Remo' kod adlı Ramo Muhammed El Hamed'in beraberindeki 4 terörist ve 6 işbirlikçi ile eylem hazırlığındayken yakalandığını açıkladı. Teröristlerle birlikte 1 kalaşnikof silah, şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildiği öğrenildi.

PKK'ya Eren Abluka darbesi! Sözde Tatvan sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi Hain terör örgütü PKK’nın sözde Tatvan sorumlusu ‘Bervedan Serhabun’ kod adlı Yusuf Gül’ün etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre öldürülen bu terörist 2020 yılında Tatvan'nın Dönertaş Köyü Muhtarı Şahin Barlak’ın öldürülmesi olayını gerçekleştirdi.