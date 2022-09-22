Türkiye Gazetesi

Yangına yardım etmek için Kastamonu'dan havalanan yangın söndürme uçağından acı haber dün gelmişti. Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere görevlendirilen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, dün saat 16.00 sıralarında Denizli’nin Çardak ilçesine bağlı Gemiş Mahallesi yakınlarında kaza kırıma uğradı. Yere çarptıktan sonra tuz depolama sahasında sürüklenen Rus yapımı yangın gözetleme helikopterinde bulunan 7 personelden 2’si olan Rusya uyruklu mühendis Aleksandr İakovlev ile teknisyen Alexey Volkov hayatını kaybetti.

5 YARALININ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Kazadan yaralı olarak kurtulan Rusya vatandaşı kaptan pilot İlya Ivesenkhıo, 2’inci pilot İgor Turkov ve teknisyen Georgii Onuchin ile Türk vatandaşı pilot Ömer Kaan Çakır ve Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi Kenan Erdem ise ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi. İkisinin durumunun ağır olduğu bildirilen 5 yaralının tedavilerine devam ediliyor.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisine devam edilen Türk pilot Ömer Kaan Çakır ve kendisi de emekli bir havacı asker olan baba Mustafa Çakır yaşananları ilk kez anlattı.

'YAŞADIĞIMIZ ÇOK ZOR BİR ŞEY'

Yaralı oğlunun yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlatan ve kendisi de emekli bir havacı asker olan Mustafa Çakır, “Çok şükür şuan durumu iyi. Doktorlarımız ilgileniyor. Kaza bildiğim kadarıyla sert iniş yapmaları nedeniyle meydana gelmiş. O esnada benim oğlum fırlamış. Düşme sırasında kemerinin çözülmesi hayatta kalmasını sağlamış. Saç ve derisinde yırtılmalar var. Elinde kolunda bileğinde kırıklar var. Bilinci çok iyi değil. Kendimde kara havacısıydım. Uçuş teknisyen astsubayı olarak ülkeme hizmet ettim. Yaşadığımız çok zor bir şey” dedi.

TÜRK PİLOT O ANLARI ANLATTI

Kaza sırasında yaşananları hatırlayamayan yaralı Türk pilot Ömer Kaan Çakır ise “ İnanın kazanın nasıl olduğunu hatırlamıyorum, ne oldu ne bitti bilmiyorum. Çünkü o an bilincimi kaybetmişim, ben kendime geldiğimde helikopter dışında aynı bu şekilde yatıyordum. Herkese desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Süleyman Soylu’nun da bizi ziyarete geleceğini öğrendik" diye konuştu.

Pilot Çakır, helikopterin yakıt ikmali için mi iniş yapıp yapmadığını hatırlamadığını söyledi.

Marmaris'teki yangına yardım için giden helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var Kastamonu'dan Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek için giden yangın söndürme helikopterinin Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1'İ ağır 5 kişi de yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatını kaybedenlerin Rus uyruklu olduğunu bildirdi

Denizli’de düşen helikopter özelliği nedir? Denizli’de düşen yangın helikopteri özellikleri nelerdir? Denizli’de düşen helikopter özelliği nedir? Denizli’de düşen yangın helikopteri özellikleri merak ediliyor. Kastamonu’dan Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına giden helikopter Denizli’nin Çardak ilçesi yakınlarında düştü. Bu gelişmenin ardından Denizli’de düşen helikopter özelliği merak ediliyor.

Marmaris'te orman yangınından sevindiren haber! Yangın kontrol altına alındı Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü. Bölgeye ekipler sevk edildi, müdahale sürerken Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla Marmaris’teki orman yangınına 14 uçak, 35 helikopter ile havadan müdahale edildiğini bildirdi. Ayrıca Kastamonu'dan Marmaris'e yangın için giden söndürme helikopteri Denizli'de düştü ve 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Öte yandan yangına ilişkin Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, arıcılık yapan bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 5 personel ve 1 vatandaş tedavi tamamlanarak taburcu edilirken sabahın erken saatlerinde yangının kontrol altına alındığı duyuruldu.