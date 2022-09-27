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Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu
27.09.2022 - 08:20 | Son Güncelleme: 27.09.2022 - 08:21
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında;5 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde, eş zamanılı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.
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913701 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/913701.aspx
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