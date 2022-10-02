Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomi modelinin kesinlikle ‘Akıntıya kürek çekme’ gibi akıl dışı bir amaca dayanmadığını söyledi. Erdoğan, TBMM’nin 27’nci dönem 6’ncı yasama yılı açılışı sebebiyle Meclis Genel Kuruluna hitap etti. Erdoğan’ın verdiği mesajlar şöyle:

> Elde ettiğimiz tecrübeler ışığında sistemi, eksikliklerini tamamlayacak, güçlü yönlerini tahkim edecek bir anlayışla daha da geliştirmeyi planlıyoruz.

> Yeni dönem Meclisimizin, Türkiye’yi hakkı olan yeni anayasayla buluşturarak, darbe dönemlerinin son izini sileceğine inanıyorum.

> Teröristlerin giriştikleri tek tük eylem teşebbüsleri, bu hainlerin son çırpınışlarıdır. Güvenlik güçlerimizle teröristlerin her an ensesindeyiz.

> Ülkemiz açık saldırıya uğrayınca kendi modelimizi düzenledik. Bizim uyguladığımız ekonomi politikası, kesinlikle ‘Akıntıya kürek çekme’ gibi akıl dışı bir amaca dayanmıyor.

> Yılbaşında ücretlilerin durumlarını, kayıplarını telafi edecek şekilde gözden geçireceğiz, enflasyonun altında ezilmelerine izin vermeyeceğiz.

> Satın alma gücü paritesine göre Türkiye 2021 yılında dünyanın en büyük 11. ekonomisi, Avrupa’nın ise 4. büyük ekonomisi hâline geldi.

> Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG’un Gemlik’teki fabrikasını 29 Ekim’de açıyor, seri üretimi başlatıyoruz.

> Küresel ve bölgesel sorunların çözümünde inisiyatif alan yapıcı, aktif siyaset uyguluyoruz. Gerilim peşinde koşmadığımız gibi baskılara boyun eğmiyoruz.

> Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki Türk diplomasisi son asırların en başarılı dönemini yaşamaktadır.

> Hiç kimse Türkiye’nin ufkunu 780 bin kilometrekareye hapsedemez.

> Ülkemizin gayretleri neticesinde varılan tahıl koridoru mutabakatı, prestiji sarsılan BM’nin son yıllarda kaydettiği en büyük başarılardan biridir.

> Adaları silahlandıran Yunanistan’ın teşvik edilmesi akılla, müttefiklikle bağdaşmaz. Tahrik ve gerilim siyaseti, kimsenin hayrına değildir, olmayacaktır.

ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINA ENGEL YOK

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TBMM’nin 27’nci Dönem 6’ncı Yasama Yılı dolayısıyla Şeref Salonu’nda düzenlenen resepsiyonda basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığı ile ilgili bir soru üzerine Şentop şunları söyledi: Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ağustos 2014’te bir anayasa maddesine göre bir kere cumhurbaşkanı seçildi. O madde yürürlükten kalktı. 2018’de ise yeni bir anayasa maddesine göre bir kere seçildi. Yani iki farklı, iki defa seçilme hakkı tanıyan madde var. Dolayısıyla hiçbir kafa karışıklığı yok. Hukuken çok net konu.

TBMM'DEN NOTLAR

Genel Kurul’a ilk gelen lider önceki yıllardaki gibi yine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.

> Cumhurbaşkanı’nın Genel Kurul’a gelişi sırasında her zamanki gibi CHP ve HDP’liler yine ayağa kalkmadı. Erdoğan, Genel Kurul’a girdiğinde AK Parti ve MHP grubunun yanı sıra İyi Parti grubu da ayağa kalktı.

> TBMM’ye gelişinde, Başkan Vekili Celal Adan tarafından karşılanan Erdoğan, tören kıtasını selamladıktan sonra Genel Kurul Salonuna geçti. Erdoğan açılış konuşmasını tamamladıktan sonra ise Şentop’un makamında MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi.

> Akşam saatlerinde ise TBMM, salgın sebebiyle iki yıldır yapılamayan açılış resepsiyonuna da ev sahipliği yaptı.

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