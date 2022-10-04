Türkiye Gazetesi

CHP'nin başörtüsü ile ilgili 3 maddelik kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu kıyafetle ilgili kanun teklifinin ayrıntıları belli oldu.

Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi milletvekilleri Engin Özkoç ve Özgür Özel imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Söz konusu teklif 3 maddeden oluşuyor. İşte o maddeler...

- Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar, yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi gerekli cübbe, önlük, üniforma vb. dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz.

- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Aralarında Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ da var! 34 vekilin fezlekeleri TBMM'de 34 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan 65 ayrı fezleke, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Fezlekeler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da fezlekesi yer alıyor.

Kılıçdaroğlu'ndan 'başörtüsü' mesajı! 'Geçmişte yanlışımız oldu' diyerek açıkladı: Yarın kanun teklifini Meclis'e sunuyoruz CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, saat 21'i işaret ederek 'Hepimiz için samimiyet turnusolu olacak' dediği açıklamasını, sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu paylaşımda 'başörtüsü' hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkarıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızın ardından Meclis'e vereceğiz." dedi.