Türkiye Gazetesi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışı, eski CHP yöneticilerin ve bazı muhalif kesimlerin tepkisini çekti. CHP liderinin sağ seçmene göz kırpma girişimi olarak nitelendirilen adımlara yönelik tepkiler partide yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, Kılıçdaroğlu eleştirerek, laikliğin kemirildiğini, özünün boşaltıldığını söyledi. Sav “Laiklik ilkesi kemirilirken, özü ve içi boşaltılmaya çalışılırken sessiz kalanların, hatta yozlaşmasına çanak tutanların, birkaç yıl önce başörtüsü ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesine iptal başvurusu için attıkları imzaları, verilen çabaları, söyledikleri sözleri unutanların, başörtüsü-türban ile ilgili tartışmaları gereksiz ve zamansız biçimde dile getirmek isteyenlerin tekrar tekrar dikkatle ve ibretle okumalarını tavsiye ederim” dedi.

Eski CHP Grup Başkan Vekili Kemal Anadol ise CHP’nin üniversitelerde türban serbestisini öngören yasa teklifini 2008’de Anayasa Mahkemesine taşıdığını hatırlatarak “Şu konuda tavrım net, üç grup başkan vekilinden biri olarak, o günkü Genel Sekreter Önder Sav ve o günkü vekillerin de altında imzası bulunan başvurunun güçlü bir şekilde arkasındayım” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun çıkışına tepki gösteren bir diğer isim ise eski CHP milletvekili Mehmet Ziya Yergök oldu. Başörtüsünün sorun olmaktan çıktığını belirterek, Kılıçdaroğlu’nun adımının doğru ve anlamlı olmadığını savunan Yergök şunları söyledi: Başörtüsü bugün askerin, polisin, yargıcın, savcının, Harp Okulu öğrencisinin ve milletvekilinin başında var. Artık başörtüsü takmayanlara dönük taciz ve saldırılar söz konusu.

Anayasa değişikliğine kapıyı kapatan CHP’ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Dürüst değiller Cumhurbaşkanı Erdoğan grup konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu’nun kanun teklifine anayasa ile güvence altına alalım önerisinde bulundu. CHP milletvekili Özgür Özel sosyal medya hesabından Erdoğan’ın sözlerine cevap verdi. Gazetecilerin bu gelişmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sormasının ardından, "Olacağı buydu, dürüst değil bunlar" açıklamasında bulundu.

BBP Lideri Destici'den CHP'ye baş örtüsü ve Dilşah Ercan tepkisi Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'ye baş örtüsü ile ilgili yasa teklifi ve Dilşah Ercan'ın tutuklu gazetecilerin raporunda olmasına sert tepki gösterdi. Destici, baş örtüsü yasasıyla ilgili 'samimi bulmuyorum' derken Dilşah Ercan'la ilgili ise 'Sen nasıl olurda bir teröristi PKK Terör Örgütü’nün bir mensubunu tutuklu gazeteci diye listene yazarsın' ifadelerini kullandı.