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ABD'de F-35 savaş uçağı düştü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sondakika, Haber, Ayrıntı, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD ordusuna ait savaş uçağı F-35 Albuquerque Uluslararası Havaalanı’nda kalkış esnasında düştü.

ABD'nin Türkiye'ye vermediği F-35 savaş uçakları kazalar ile gündeme gelmeye devam ediyor. ABD ordusuna ait savaş uçağı F-35 Albuquerque Uluslararası Havaalanı’nda kalkış esnasında düştü.
 
Uçağın düştükten sonra alev alev yandığı anlar cep telefonlarıyla kaydedilirken pilotun fırlatma koltuğunu kullanıp uçaktan ayrıldığı aktarıldı.
ABD'de F-35 savaş uçağı düştü - 1. Resim
 
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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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