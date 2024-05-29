ABD'de F-35 savaş uçağı düştü
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
ABD ordusuna ait savaş uçağı F-35 Albuquerque Uluslararası Havaalanı’nda kalkış esnasında düştü.
ABD'nin Türkiye'ye vermediği F-35 savaş uçakları kazalar ile gündeme gelmeye devam ediyor. ABD ordusuna ait savaş uçağı F-35 Albuquerque Uluslararası Havaalanı’nda kalkış esnasında düştü.
Uçağın düştükten sonra alev alev yandığı anlar cep telefonlarıyla kaydedilirken pilotun fırlatma koltuğunu kullanıp uçaktan ayrıldığı aktarıldı.
Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi