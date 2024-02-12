Adana Büyükşehir Belediyesi'ne silahlı saldırı! Başkanın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük ağır yaralı

Adana Büyükşehir Belediye Binası'nda silahlı saldırı düzenlendi. Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük, kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralanan Güdük hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Karalar, eylemi gerçekleştirenin belediye çalışanı olduğunu söyledi. Saldırgan suç aletiyle birlikte polise teslim olurken, olayın sebebini ise Adana Valiliği açıkladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, belediyede uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Belediyenin merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki hizmet binasında, Özel Kalem Müdürlüğüne giren M.G (44), burada Müdür Vekili Samet Güdük'e tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan Güdük, kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen polis, zanlıyı yakaladı. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



Zeydan Karalar



ZEYDAN KARALAR AÇIKLADI: İŞE ALDIĞIMIZ BİR ÇALIŞAN YAPTI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Zeydan Karalar'dan saldırıya ilişkin açıklama geldi. Karalar, "Vedalaşırken çalışan personellerden biri tarafından vuruldu. 2 el ateş ediyor. Kardeşimizin durumu kritik. İşe aldığımız bir çalışan tarafından saldırı düzenlendi" dedi.

MAKAMINDA VURULDU

TGRT Haber muhabiri Elif Ayşenur İşledici, canlı yayında saldırıya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Saldırı saat 12.30 sularında gerçekleşti. Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük makamında silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 3 el kurşun isabet etmiş durumda. Şu an kendisi ağır yaralı ve özel bir hastanede ameliyatta. Polis ekipleri, belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

OLAYIN ARKASINDAN ALACAK VERECEK MESELESİ ÇIKTI!

Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'e yapılan silahlı saldırıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, Adana Büyükşehir Belediyesi içerisinde silahlı saldırıya uğradı. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden Adana-1980 doğumlu, Belediye Halk Ekmek çalışanı M.G. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs suç aleti ile birlikte olay akabinde yakalanmıştır."