Adana'da gişe bariyerine çarpan yolcu otobüsü yandı, 6 kişi yaralandı

6 Ocak 2024 05:49 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 05:54

Adana'da meydana gelen feci kazada 6 kişi yaralandı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana bölümündeki batı gişelerinde beton bariyere çarptıktan yolcu otobüsü yanmaya başladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

YOLCU OTOBÜSÜ BETON BARİYERE ÇARPIP YANDI

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, TAG Otoyolu'nun Adana batı gişelerindeki beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün motor kısmı alev aldı.

18 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ, 6 KİŞİ YARALANDI

Şoförün durumu fark etmesiyle otobüsteki 18 yolcu tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile 5 kişi kentteki hastanelere götürüldü.

OTOBÜS KÜL OLDU

İtfaiye ekipleri aracın tamamını saran yangını söndürdü. Otobüs kullanılamaz hale gelirken gişe de zarar gördü.