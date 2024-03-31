Adem Uzun mu, Hilmi Bilgin mi önde? İşte Sivas seçim sonuçları

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel seçimler için Sivas'taki seçmenler de oyunu kullandı. Peki, Sivas'ta son durum ne? Adem Uzun mu, Hilmi Bilgin mi önde? Sivas'ın 17 ilçesinde belediye başkanlığı seçim sonuçları açıklanıyor. Gelişmeleri canlı ve anlık olarak turkiyegazetesi.com.tr’den takip edebilirsiniz.

31.03.2024 21:15

HİLMİ BİLGİN ÖNE GEÇTİ

Oyların yüzde 53,10'u açılan Sivas'ta AK Parti adayı Hilmi Bilgin öne geçti. Hilmi Bilgin'in oy oranı yüzde 39,80, Büyük Birlik Partisi adayı Adem Uzun'un oranı da yüzde 39 seviyesinde bulunuyor.

31.03.2024 20:44

SİVAS'TA FARK AÇILIYOR

Sandıkların yüzde 44,9'u açıldı. Büyük Birlik Partisi'nin adayı Adem Uzun yüzde 43,70 oy oranıyla önde bulunuyor. AK Parti adayı Hilmi Bilgin'in de oy oranı yüzde 32,80 seviyesinde.

31.03.2024 17:00

SANDIKLAR KAPANDI

Türkiye genelinde yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Sivas'ta 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tamamlandı, sayıma geçildi.

31.03.2024 12:20

SİVAS BELEDİYE BAŞKANI HİLMİ BİLGİN OYUNU KULLANDI

Sivas mevcut Belediye Başkanı ve Ak Parti Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin eşi İlkay Bilgin ile birlikte oyunu Huzur İmam Hatip Ortaokulu’nda kullandı. Bilgin, oyunu 1360 numaralı sandıkta kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bilgin, yaptığı açıklamada iradenin sahibinin millette olduğunu belirterek, halkın en doğru kararı her zaman olduğu gibi vereceğini ifade etti.

Bilgin, “Bugün itibariyle sandıklara açıldıktan sonra sandık sonucu ne olursa olsun herkesin sandıktan çıkan iradeye saygı göstererek gelecek 5 dönem içerisinde milletimizin yetki verdiği iradeyle birlikte şehre hizmet edeceklere katkı sağlamasını beklemekteyiz. Biz seçim sürecinin düzgün bir şekilde işlemesi noktasında günlerce başta emniyet güçlerimize, jandarma güçlerimize, valiliğimize, adliye personelimize, seçim kurulu müdürlüğümüze, personeline ve tüm ekibe teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

31.03.2024 07.00

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Sivas'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 08.00 itibariyle oy kullanma işlemi başladı.

Yer: Sivas