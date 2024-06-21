Adıyaman gece yarısı sallandı! AFAD ilk verileri açıkladı

Adıyaman'da gece yarısı yürekler ağza geldi. AFAD, Sincik merkezli depreme ilişkin ilk verileri paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti. Asrın felaketi olarak adlandırılan bu afette 53 binden fazla insan hayatını kaybetti, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Tüm yurtta ise aynı korku hakim oldu, deprem bölgesinden yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Son deprem Adıyaman'da kaydedildi. AFAD gece yarısı yürekleri ağza getiren sarsıntıya ilişkin ilk verileri paylaştı.

ADIYAMAN 3,5 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Adıyaman'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 03:23'te gerçekleşen sarsıntının merkez üssü Sincik olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi. Kuvvetli hissedilen sarsıntı sonrası bölge halkı büyük panik yaşarken herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

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Oynat Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.