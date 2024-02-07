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    • Adliye saldırısında gözaltı sayısı 90'a yükseldi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Adliye saldırısında gözaltı sayısı 90&#039;a yükseldi
    İstanbul, Çağlayan, İstanbul Adliyesi, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Dün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde gerçekleşen terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısı 90'a yükseldi.

    Dün saat 11.32 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde 2 terörist terör saldırısı girişiminde bulundu. DHKP-C'li oldukları tespit edilen saldırganlar polisle girdikleri çatışmada öldürüldü.

    1 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

    Konuyla ilgili bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3’ü polis 3’ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." demişti.

    Yaralanan vatandaşlarımızdan birisi hastanede hayatını kaybetti.

    GÖZALTI SAYISI ARTTI

    Saldırının ardından dünden bu yana olayla bağlantılı kişilere yönelik İstanbul’da zincirleme operasyonlar yapıldı. İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince 67 adrese peş peşe baskın yapıldı. İkitelli, Küçükçekmece, Sarıyer Armutlu Mahallesi, Beyoğlu Okmeydanı ve Esenyurt başta olmak üzere pek çok noktada dünden bu yana devam eden operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli sayısının 90’a yükseldiği öğrenildi.

    ADLİYEYE METROBÜSLE GELMİŞLER

    Adalet Sarayı C Kapısı önündeki polis kontrol noktasında gerçekleştirilen saldırı girişiminin faillerinin adliyeye metrobüsle geldikleri ve toplu taşımaya Esenyurt’ta bir duraktan bindikleri tespit edildi. Kontrol noktasındaki polislerin karşılık vermesiyle etkisiz hale getirilen iki teröristin üzerleri ve çantalarından 48 tabanca mermisi, 56 plastik kelepçe, bomba süsü verilmiş bir düzenek, bandaj, örgütsel içerikli pankart ile 2 biber gazı ele geçirildi.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İstanbulÇağlayanİstanbul Adliyesi
    Haberler > Gündem > Adliye saldırısında gözaltı sayısı 90'a yükseldi
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