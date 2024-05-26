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AFAD son dakika duyurdu! Kars'ta korkutan deprem

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AFAD son dakika duyurdu! Kars&#039;ta korkutan deprem

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ege Denizi'nde yaşanan 3.9'luk depremin ardından Kars'ta 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin ilk veriler AFAD tarafından paylaşıldı.

Türkiye'nin dört bir yanında depremler meydana gelmeye devam ediyor. Ege Denizi'nde yaşanan 3.9'luk depremin ardından AFAD, Kars'ta bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

KARS'TA KORKUTAN DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü (AFAD) verilerine göre saat 19:46 sıralarında Kars Merkez'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD son dakika duyurdu! Kars'ta korkutan deprem - 1. Resim
 

KANDİLLİ 3,5 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi, merkez üssü Ardahan'ın Dağcı ilçesi olarak belirlediği depremin 3,5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Saat 19:46'da meydana gelen depremin yerin 5 kilometre derinliğinde hissedildiği belirtildi.
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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