AFAD son dakika duyurdu! Kars'ta korkutan deprem

KARS'TA KORKUTAN DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü (AFAD) verilerine göre saat 19:46 sıralarında Kars Merkez'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KANDİLLİ 3,5 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi, merkez üssü Ardahan'ın Dağcı ilçesi olarak belirlediği depremin 3,5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Saat 19:46'da meydana gelen depremin yerin 5 kilometre derinliğinde hissedildiği belirtildi.

Türkiye'nin dört bir yanında depremler meydana gelmeye devam ediyor. Ege Denizi'nde yaşanan 3.9'luk depremin ardından AFAD, Kars'ta bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.