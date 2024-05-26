AFAD son dakika duyurdu! Kars'ta korkutan deprem
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Ege Denizi'nde yaşanan 3.9'luk depremin ardından Kars'ta 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin ilk veriler AFAD tarafından paylaşıldı.
Türkiye'nin dört bir yanında depremler meydana gelmeye devam ediyor. Ege Denizi'nde yaşanan 3.9'luk depremin ardından AFAD, Kars'ta bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.
KARS'TA KORKUTAN DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü (AFAD) verilerine göre saat 19:46 sıralarında Kars Merkez'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
KANDİLLİ 3,5 OLARAK DUYURDU
Kandilli Rasathanesi, merkez üssü Ardahan'ın Dağcı ilçesi olarak belirlediği depremin 3,5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Saat 19:46'da meydana gelen depremin yerin 5 kilometre derinliğinde hissedildiği belirtildi.
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi