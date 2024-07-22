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Ağrı'dan kahreden haber geldi! Cesetleri bulundu...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ağrı&#039;dan kahreden haber geldi! Cesetleri bulundu...
Ağrı Dağı, Dağcılık, Arama Kurtarma, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin en yüksek noktasına tırmanmak isteyen 3 dağcı hava şartlarından dolayı felaketi yaşadı. Zirveye yaklaştıkları anda birden bastıran tipi yollarından etti. İçlerinden biri ayağı kırık olarak kurtarılırken diğer ikisi kayıplara karıştı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, kayıp dağcıları bulmak için büyük mücadele verildi. Kahreden haber az önce geldi, ikinin de cansız bedeni bulundu.

Tırmandıkları Ağrı Dağı'nda olumsuz hava şartları sebebiyle kaybolan 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Yerel rehber Barzani Ceylan ve bir arkadaşı, olumsuz hava koşulları nedeniyle dağın zirveye yakın bölgesinde kaybolan 2 kişiyi bulmak için gece saatlerinde zirveye doğru tırmanışa geçti.

Ağrı'dan kahreden haber geldi! Cesetleri bulundu... - 1. Resim

CESETLERİ 4 BİN 900 RAKIMDA BULDU

Ceylan, Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın'ın cansız bedenlerini 4 bin 900 rakımda buldu.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, cenazelerin bulundukları yerden alınması için çalışma başlattı.

Ağrı'dan kahreden haber geldi! Cesetleri bulundu... - 2. Resim

OLAYIN GEÇMİŞİ

20 Temmuz Cumartesi günü 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanan bir gruptan 2 kişi, 5 bin 50 rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kalmış, daha sonra kaybolmuştu.

Ağrı'dan kahreden haber geldi! Cesetleri bulundu... - 3. Resim

AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri bölgede İHA destekli arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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