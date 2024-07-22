Ağrı'dan kahreden haber geldi! Cesetleri bulundu...
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Türkiye'nin en yüksek noktasına tırmanmak isteyen 3 dağcı hava şartlarından dolayı felaketi yaşadı. Zirveye yaklaştıkları anda birden bastıran tipi yollarından etti. İçlerinden biri ayağı kırık olarak kurtarılırken diğer ikisi kayıplara karıştı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, kayıp dağcıları bulmak için büyük mücadele verildi. Kahreden haber az önce geldi, ikinin de cansız bedeni bulundu.
Tırmandıkları Ağrı Dağı'nda olumsuz hava şartları sebebiyle kaybolan 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Yerel rehber Barzani Ceylan ve bir arkadaşı, olumsuz hava koşulları nedeniyle dağın zirveye yakın bölgesinde kaybolan 2 kişiyi bulmak için gece saatlerinde zirveye doğru tırmanışa geçti.
CESETLERİ 4 BİN 900 RAKIMDA BULDU
Ceylan, Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın'ın cansız bedenlerini 4 bin 900 rakımda buldu.
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, cenazelerin bulundukları yerden alınması için çalışma başlattı.
OLAYIN GEÇMİŞİ
20 Temmuz Cumartesi günü 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanan bir gruptan 2 kişi, 5 bin 50 rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kalmış, daha sonra kaybolmuştu.
AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri bölgede İHA destekli arama kurtarma çalışması başlatmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı