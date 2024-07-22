Ağrı'dan kahreden haber geldi! Cesetleri bulundu...

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 22 Temmuz 2024 07:03 - Güncelleme: 22 Temmuz 2024 07:33 - Güncelleme:

Ağrı Dağı, Dağcılık, Arama Kurtarma, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin en yüksek noktasına tırmanmak isteyen 3 dağcı hava şartlarından dolayı felaketi yaşadı. Zirveye yaklaştıkları anda birden bastıran tipi yollarından etti. İçlerinden biri ayağı kırık olarak kurtarılırken diğer ikisi kayıplara karıştı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, kayıp dağcıları bulmak için büyük mücadele verildi. Kahreden haber az önce geldi, ikinin de cansız bedeni bulundu.