AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir trafik kazasında ölümden döndü
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
AK Parti Genel Merkezi'ndeki istişare toplantılarına katılan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Eskişehir'de trafik kazası geçirdi. AK Partili Aydemir'in tedavi altına alındığı belirtildi.
AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantı sonrası Ankara'dan dönüş yolunda Eskişehir civarında trafik kazası geçirdi.
AK PARTİ BALIKESİR İL BAŞKANI MEHMET AYDEMİR ESKİŞEHİR'DE TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ
Aydemir, sağlık ekiplerince yaralı olarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde istişare toplantılarına katılan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, 10 ANA 560 plakalı özel aracı ile Eskişehir'de trafik kazası geçirdi.
Başkan Aydemir 112 Sağlık ekiplerince yaralı olarak Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı