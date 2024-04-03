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Haberler > Gündem > AK Parti'nin Beykoz itirazına ret

AK Parti'nin Beykoz itirazına ret

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
AK Parti&#039;nin Beykoz itirazına ret

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

31 Mart yerel seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin kazandığı ilçelerden biri olan Beykoz'da AK Parti'nin seçim sonuçlarına yaptığı itirazlar, İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

AK Parti temsilcileri, kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin kazandığı yerlerden biri olan İstanbul Beykoz'daki tüm sandıkların yeniden sayılmasını talep etmişti. 

Beykoz İlçe Seçim Kurulu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ilçede kullanılan tüm oylar ile geçersiz oyların yeniden sayılması taleplerini değerlendirdi. Kurul, değerlendirmenin ardından seçim sonuçlarına itirazları reddetti.

'SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ'

Karar sonrası partililere seslenen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beykoz'da oyların tamamı ile daha sonra yapılan geçersiz oyların yeniden sayılmasına yönelik itirazların reddedildiği bilgisini paylaştı.

İl Seçim Kuruluna da itiraz edilebileceğine dikkati çeken Çelik, şunları dile getirdi:

"Bu yönüyle de sürecin takipçisiyiz. Benzer bir konu şu anda Gaziosmanpaşa'da yaşanıyor. Gaziosmanpaşa'da İlçe Seçim Kurulu, rakip siyasi partinin yaptığı itirazları kabul etti. Biz, kabul edilen itiraza yönelik İl Seçim Kuruluna itiraz ettik. Hem Beykoz'daki süreci hem Gaziosmanpaşa'daki süreci çok dikkatli bir biçimde takip ediyoruz."

'PROVOKASYONLARA MEYDAN VERMEYECEĞİZ'

Bir grup partilinin Beykoz İlçe Seçim Kurulundaki nöbetlerini sürdüreceğini belirten Çelik, vatandaşları evlerine dönmeye davet etti. Çelik, "Şu konuya büyük bir hassasiyetle dikkat edelim. Tartışmalara, provokasyonlara meydan vermeden sakin bir biçimde süreci yönetelim." dedi.

İlçe Seçim Kurulunun kararını açıklamasının ardından bekleyen partililer bölgeden ayrıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Beykoz'da CHP'li Alaattin Köseler yüzde 0,96 oy farkıyla AK Partili Murat Aydın'ı geçti. 68 bin 453 oy alan Köseler ile 67 bin 20 oy alan Aydın arasındaki oy farkı 1433 oldu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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