Akılalmaz olay! 8 yaşındaki oğlunu bıçakla yaraladı

Kayseri'de bir anne akılalmaz bir olaya imza attı. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen 50 yaşındaki kadın, 8 yaşındaki oğluna ekmek bıçağı fırlattı. Bacağından yaralanan küçük çocuk hastaneye kaldırılırken, anne gözaltına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde annesinin fırlattığı bıçakla yaralanan 8 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

EKMEK BIÇAĞI FIRLATTI

Yeşilmahalle Araplı Sokak'taki müstakil evde yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen E.N. (50), henüz belirlenemeyen nedenle 8 yaşındaki oğlu A.C.N'ye ekmek bıçağını fırlattı.

ÇOCUK HASTANEYE, ANNE GÖZALTINA

Oğlunun bacağından yaralandığı gören baba A.N, olay yerine polis ve sağlık ekibi çağırdı. Yaralı çocuk sağlık ekiplerince Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne E.N. polis ekiplerince gözaltına alındı.