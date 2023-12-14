Amasya'da kan donduran olay! Mezbahada boğanın saldırdığı adam canından oldu, o anlar kamerada

14 Aralık 2023 21:15 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 21:32

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Amasya’da bir mezbahada yaşanan kan donduran olayda kızgın boğa önene gelen adama saldırdı. Ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KESİM İÇİN GETİRİLEN BOĞA CANINDAN ETTİ

Suluova ilçesine bağlı mezbahada elektrik görevlisi olarak çalışan Kadir Bilen’e (55) kesim için mezbahaya getirilen boğa saldırdı. Boğanın boynuz darbeleriyle ağır yaralanan Bilen, kanlar içerisinde yerde kaldı.

DEHŞET ANI KAMERADA

Diğer mezbaha çalışanlarının müdahalesiyle sakinleştirilen boğa kesim alanına götürüldü. Ağır yaralanan Bilen olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bilen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Boğanın saldırma anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.