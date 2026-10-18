Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Anne babası bıçaklanarak öldürülmüştü! Doktor Ahmet Çakaloğlu hayatını kaybetti

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Anne babası bıçaklanarak öldürülmüştü! Doktor Ahmet Çakaloğlu hayatını kaybetti
Başlık ResmiAnne babası bıçaklanarak öldürülmüştü! Doktor Ahmet Çakaloğlu hayatını kaybetti

Aydın'da aile hekimi olarak görev yapan, Şubat ayında anne ve babası bıçaklanarak öldürülen Dr. Ahmet Çakaloğlu, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaydet
|

Aydın'da Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Ahmet Çakaloğlu’ndan acı haber geldi. Şubat ayında anne ve babası Turgut ve Nuran Çakaloğlu bıçaklanarak öldürülen doktor, kanser tedavisi gördüğü İzmir'deki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Dr. Ahmet Çakaloğlu'nun hayatını kaybetmesi üzerine başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, merhum hekime Allah'tan rahmet dilenirken ailesine, yakınlarına ve sağlık çalışanlarına başsağlığı temennisinde bulunuldu.

Anne babası bıçaklanarak öldürülmüştü! Doktor Ahmet Çakaloğlu hayatını kaybetti
Başlık ResmiAnne babası bıçaklanarak öldürülmüştü! Doktor Ahmet Çakaloğlu hayatını kaybetti

NE OLMUŞTU?

Aydın’ın Efeler ilçesinde 8 Şubat Pazar günü doktor olduğu öğrenilen Ahmet Çakaloğlu, bir süredir haber alamadığı anne ve babasının yaşadığı eve gitti. Eve giren Çakaloğlu, anne ve babasını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

Anne babası bıçaklanarak öldürülmüştü! Doktor Ahmet Çakaloğlu hayatını kaybetti
Başlık ResmiAnne babası bıçaklanarak öldürülmüştü! Doktor Ahmet Çakaloğlu hayatını kaybetti

25 BIÇAK DARBESİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Turgut (80) ve Nuran Çakaloğlu’nun (80) vücudunun çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleri sonucu hayatlarını kaybettiğini belirledi. Turgut Çakaloğlu’nun vücudunda 15, Nuran Çakaloğlu’nun vücudunda ise 10 bıçak darbesi tespit edildi.

Evlerinde bıçaklanarak öldürülen Turgut ve Nuran Çakaloğlu çiftinin cinayetiyle ilgili 1 şüpheli yakalandı. Öte yandan olay saatinde evin önünde görülen ‘mavi poşet’ detayı ise cinayetin aydınlatılmasında kilit rol oynadı.

HIRSIZLIK İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Şüphelinin suç unsurlarını attığı tespit edilen İncirliova yolunda bulunan dere yatağında yapılan aramalarda, şahsın olay günü taşıdığı çanta, üzerinde bulunan pantolon ve ayakkabı ele geçirildi. Cinayeti itiraf eden yabancı uyruklu şüpheli Ş.H., eve hırsızlık için girdiğini anlatmış, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.