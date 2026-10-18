Aydın'da aile hekimi olarak görev yapan, Şubat ayında anne ve babası bıçaklanarak öldürülen Dr. Ahmet Çakaloğlu, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Aydın'da Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Ahmet Çakaloğlu’ndan acı haber geldi. Şubat ayında anne ve babası Turgut ve Nuran Çakaloğlu bıçaklanarak öldürülen doktor, kanser tedavisi gördüğü İzmir'deki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Dr. Ahmet Çakaloğlu'nun hayatını kaybetmesi üzerine başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, merhum hekime Allah'tan rahmet dilenirken ailesine, yakınlarına ve sağlık çalışanlarına başsağlığı temennisinde bulunuldu.

Anne babası bıçaklanarak öldürülmüştü! Doktor Ahmet Çakaloğlu hayatını kaybetti

NE OLMUŞTU?

Aydın’ın Efeler ilçesinde 8 Şubat Pazar günü doktor olduğu öğrenilen Ahmet Çakaloğlu, bir süredir haber alamadığı anne ve babasının yaşadığı eve gitti. Eve giren Çakaloğlu, anne ve babasını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

Anne babası bıçaklanarak öldürülmüştü! Doktor Ahmet Çakaloğlu hayatını kaybetti

25 BIÇAK DARBESİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Turgut (80) ve Nuran Çakaloğlu’nun (80) vücudunun çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleri sonucu hayatlarını kaybettiğini belirledi. Turgut Çakaloğlu’nun vücudunda 15, Nuran Çakaloğlu’nun vücudunda ise 10 bıçak darbesi tespit edildi.

Evlerinde bıçaklanarak öldürülen Turgut ve Nuran Çakaloğlu çiftinin cinayetiyle ilgili 1 şüpheli yakalandı. Öte yandan olay saatinde evin önünde görülen ‘mavi poşet’ detayı ise cinayetin aydınlatılmasında kilit rol oynadı.

HIRSIZLIK İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Şüphelinin suç unsurlarını attığı tespit edilen İncirliova yolunda bulunan dere yatağında yapılan aramalarda, şahsın olay günü taşıdığı çanta, üzerinde bulunan pantolon ve ayakkabı ele geçirildi. Cinayeti itiraf eden yabancı uyruklu şüpheli Ş.H., eve hırsızlık için girdiğini anlatmış, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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