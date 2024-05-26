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Anne ve babasına pusu kurup av tüfeğiyle ateş açtı! Nasıl anne katili olduğunu böyle anlattı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Anne ve babasına pusu kurup av tüfeğiyle ateş açtı! Nasıl anne katili olduğunu böyle anlattı
Denizli, Cinayet, Aile Içi Şiddet, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Denizli'de yaşayan Yaşar Akdağlı ve eşi Cennet Akdağlı evinin önünde av tüfeğiyle saldırıya uğradı. Pusuya düşürülen çiftten Cennet Akdağlı hayatını kaybederken, katil öz çocukları çıktı.

Denizli’nin Güney ilçesine bağlı Kargılık Mahallesi'nde ikamet eden Yaşar Akdağlı ve eşi Cennet Akdağlı (55), Güney ilçe merkezinde alışveriş yaptıktan sonra kırsal mahalledeki evlerine dönmek için sepetli motosikletleriyle yola çıktı. Evlerine 100 metre kala pusuya düşürülen çiftte, av tüfeği ile 1 el ateş edildi.

İÇ ORGANLARI PARÇALANDI

İlk önce motosikletin arkasında yolcu olarak oturan Cennet Akdağlı’ya isabet ederek bel kısmından giren domuz kurşunu, Yaşar Akdağlı’nın omurga kemiğini parçaladı.

Belinden giren kurşunun iç organlarını parçalaması sonucu Cennet Akdağlı, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Yaşar Akdağlı, ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Anne ve babasına pusu kurup av tüfeğiyle ateş açtı! Nasıl anne katili olduğunu böyle anlattı - 1. Resim

OĞULLARI GÖZALTINA ALINDI

Olayın ihbar edilmesi üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT, KOM, Siber Suçlarla Mücadele ve Güney İlçe Jandarma Komutanlığı başta olmak üzere çok sayıda ekiple olaya müdahale edildi.

Şüphelinin yakalanması için geniş bir çalışma başlatan jandarma ekipleri, cinayetin failini samanlıkta iğne karar gibi detaylı bir çalışmayla buldu.

jandarma ekipleri, cinayet ihbarında bulunan oğlu Hakan Akdağlı ve diğer oğlu ile olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Anne ve babasına pusu kurup av tüfeğiyle ateş açtı! Nasıl anne katili olduğunu böyle anlattı - 2. Resim

NASIL ANNE KATİLİ OLDUĞUNU BÖYLE ANLATTI

Cinayet ile ilgili sorgulamayı yapan ekipler olayla ilgili çelişki beyanlarda bulunan 23 yaşındaki Hakan Akdağlı üzerinde yoğunlaşılan mülakat sonucu, şüpheli suçunu itiraf etti.

İlk ifadesinde, "Babam, bana eziyet edip, dövüyordu. Amacım korkutmaktı. Dönüşlerini bekledim, saklandım ve arkalarından ateş ettim. Silahı sakladım, sonra babam aradı koşarak yanına gittim. Yardım ettim ambulans çağırdım” diyen zanlı, jandarmadaki sorgusunun ardından Buldan Adliyesine sevk edildi.

Anne ve babasına pusu kurup av tüfeğiyle ateş açtı! Nasıl anne katili olduğunu böyle anlattı - 3. Resim

“Kasten ve tasarlayarak adam öldürmek” suçundan adli makamlara sevk edilen oğulun, savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkartılacağı öğrenildi.

Öte yandan, yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen baba Yaşar Akdağlı'nın entübe edildiği, hayati tehlikesinin devam ettiği ifade edildi.

Anne ve babasına pusu kurup av tüfeğiyle ateş açtı! Nasıl anne katili olduğunu böyle anlattı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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