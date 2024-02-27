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    • Haberler > Gündem > Annesini öldürüp kafasını keserek sokağa atan şahıstan 2 cümlelik savunma

    Annesini öldürüp kafasını keserek sokağa atan şahıstan 2 cümlelik savunma

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Bağcılar, Cinayet, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    2022 yılında Bağcılar’da annesinin kafasını keserek sokağa atan Ali Sayan hakim karşısına çıktı. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Sayan, “Bir diyeceğim yoktur. Tutukluluk hususunda takdir mahkemenindir” dedi.

    Bağcılar’da 25 Eylül 2022’de annesi Havva Sayan’ı (58) öldürdükten sonra kafasını keserek sokağa atan tutuklu sanık Ali Sayan’ın (27) yargılanmasına devam edildi.

    TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

    Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Sayan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, eksik hususların giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

    2 CÜMLE İLE SAVUNMA YAPTI

    Duruşmada savunma yapan sanık Ali Sayan, “Bir diyeceğim yoktur. Tutukluluk hususunda takdir mahkemenindir” dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın cezai ehliyetine ilişkin dosyanın Adli Tıp Kurumu’ndan dönüşünün beklenilmesine karar verdi. Heyet, sanık Ali Sayan’ın tutukluluk halinin de devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

    Annesini öldürüp kafasını keserek sokağa atan şahıstan 2 cümlelik savunma - 1. Resim

    İDDİANAMEDEN DETAYLAR

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, annesi Havva Sayan’ı öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanık Ali Sayan’dan olay sonrası alınan kan ve idrar örneğinde Adli Tıp Kurumu raporuna göre madde bulunduğunun tespit edildiği aktarılmıştı. İddianamede maktul Havva Sayan’ın vücudunda Adli Tıp Kurumu raporuna göre 13 kesici ve delici alet yaralaması tespit edildiği, bunlardan 8’inin öldürücü nitelikte olduğu belirtilmişti.

    Ali Sayan’ın ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek üstsoydan akrabayı kasten öldürme’ ve ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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