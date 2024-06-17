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Antalya'da eski sevgililerin kavgasını ayırmak isteyen güvenlik görevlisi göğsünden bıçaklanarak öldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da güvenlik görevlisi olan Bekir Kılıç, arkadaşı Papatya K. ile yolda görüştü sırada eski sevgili kavgasına kurban gitti. Papatya K. bir anda eski sevgilisinin saldırısına uğrarken araya girerek kavgayı yatıştırmak isteyen Bekir Kılıç, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

Antalya'da arkadaşını eski sevgilisinden korumak isterken göğsünden bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

ESKİ SEVGİLİSİ GELİNCE ORTALIK KARIŞTI

Gece 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda tramvay durağında güvenlik görevlisi olan Bekir Kılıç (48), arkadaşı olan Papatya K. (32) ile bir araya geldi.

İkilinin görüştüğü sırada yanlarına gelen Papatya K.'nin eski sevgilisi olduğu öğrenilen Metin A. (28) bir anda genç kadına saldırdı.

AYIRMAK İSTERKEN GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜ

Olaya müdahale ederek genç kadını korumak isteyen Bekir Kılıç, göğüs bölgesine aldığı bıçak darbesi ile bir anda yere yığıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde Bekir Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Göğüs kısmına aldığı bıçak darbesi ile hayatını kaybeden Bekir Kılıç'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Metin A. ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Metin A. ifadesinin alınmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Antalya'da eski sevgililerin kavgasını ayırmak isteyen güvenlik görevlisi göğsünden bıçaklanarak öldü - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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