Antalya'da sıcak saatler! Denizin ortasındaki adamı kurtarmak için sıraya girdiler

10 Aralık 2023 18:16 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 18:26

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Antalya’da sıcak saatler yaşandı. Vatandaşlar denizin üzerinde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbara giden ekipler şahsı hayatta tutmak için canla başla mücadele etti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Lara Caddesi'nde falezlerin denizle buluştuğu noktada yaşandı. Denizin üzerinde hareketsiz biri olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından bölgeye giden deniz polisi, şahsı bota alarak Yat Limanı'na getirdi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Ekipler şahsı hayatta tutmak için önce bot üzerinde, ardından ise karada uzun süre kalp masajı yaptı. Yapılan incelemede şahsın 38 yaşındaki Muhitin Demir olduğu belirlendi. Bottan karaya çıkarılan şahıs, sedyeye alınarak ambulansa taşındı.

EKİPLER CAN KURTARMAK İÇİN SIRAYA GİRDİ

Bu sırada polisler koşturarak sağlık ekiplerine tıbbı malzeme taşıdı. Polis ve sağlık ekipleri Demir’i hayatta tutmak için adeta canla başla mücadele ederek kalp masajı yapmak için sıraya girdi.

ÜZERİNDEKİ MONT SAYESİNDE SUYUN ÜSTÜNDE KALDI

Şahsın üzerinde bulunan mont sayesinde su üzerinde kaldığı öğrenildi. Yat Limanı’nda yapılan ilk müdahalenin ardından şahıs Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.