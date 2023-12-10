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    Antalya'da sıcak saatler! Denizin ortasındaki adamı kurtarmak için sıraya girdiler

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Antalya, Deniz, Polis, Sağlık Ekibi, Kurtarma

    Antalya’da sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar denizin üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler denizdeki adamın yaşadığını tespit etti. Polis ve sağlıkçılar şahsın kurtarılması için canla başla harekete geçti, kalp masajı için sıraya girdi.

    Antalya’da sıcak saatler yaşandı. Vatandaşlar denizin üzerinde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbara giden ekipler şahsı hayatta tutmak için canla başla mücadele etti. 

    Antalya'da sıcak saatler! Denizin ortasındaki adamı kurtarmak için sıraya girdiler

    Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Lara Caddesi'nde falezlerin denizle buluştuğu noktada yaşandı. Denizin üzerinde hareketsiz biri olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından bölgeye giden deniz polisi, şahsı bota alarak Yat Limanı'na getirdi.

    Antalya'da sıcak saatler! Denizin ortasındaki adamı kurtarmak için sıraya girdiler

    KİMLİĞİ BELLİ OLDU

    Ekipler şahsı hayatta tutmak için önce bot üzerinde, ardından ise karada uzun süre kalp masajı yaptı. Yapılan incelemede şahsın 38 yaşındaki Muhitin Demir olduğu belirlendi. Bottan karaya çıkarılan şahıs, sedyeye alınarak ambulansa taşındı.

    Antalya'da sıcak saatler! Denizin ortasındaki adamı kurtarmak için sıraya girdiler

    EKİPLER CAN KURTARMAK İÇİN SIRAYA GİRDİ

    Bu sırada polisler koşturarak sağlık ekiplerine tıbbı malzeme taşıdı. Polis ve sağlık ekipleri Demir’i hayatta tutmak için adeta canla başla mücadele ederek kalp masajı yapmak için sıraya girdi.

    ÜZERİNDEKİ MONT SAYESİNDE SUYUN ÜSTÜNDE KALDI

    Şahsın üzerinde bulunan mont sayesinde su üzerinde kaldığı öğrenildi. Yat Limanı’nda yapılan ilk müdahalenin ardından şahıs Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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