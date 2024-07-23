Avcılar'da halk plajında çocuğa istismarda 1 tutuklama
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Avcılar'da halk plajındaki duşa kabininde 13 yaşındaki M.A.'yı istismar eden T.Ç. isimli şahıs tutuklandı.
Olay, 21 Temmuz'da Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde halka açık plajda meydana gelmişti.
İddiaya göre T.Ç. isimli şüpheli, 13 yaşındaki M.A. isimli çocuğa duş alma kabininde cinsel istismarda bulunmuştu.
Olaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde T.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.
T.Ç., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı