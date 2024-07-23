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Avcılar'da halk plajında çocuğa istismarda 1 tutuklama

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Avcılar&#039;da halk plajında çocuğa istismarda 1 tutuklama
Avcılar, Cinsel İstismar, Küçükçekmece, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Avcılar'da halk plajındaki duşa kabininde 13 yaşındaki M.A.'yı istismar eden T.Ç. isimli şahıs tutuklandı. 

Olay, 21 Temmuz'da Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde halka açık plajda meydana gelmişti.

İddiaya göre T.Ç. isimli şüpheli, 13 yaşındaki M.A. isimli çocuğa duş alma kabininde cinsel istismarda bulunmuştu.

Olaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde T.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

T.Ç., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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