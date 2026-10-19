AVM'de etrafını sarıp protesto ettiler! Klodya Medina ismi ortalığı karıştırdı

İstinyePark AVM'de toplanan bir grup, İsrail askerlerini ülkemize getirip tedavi ettirdiği iddiasıyla Klodya Medina isimli kadını protesto etti. AVM'de yürüyen kadının etrafını saran grup sloganlar attı, güvenlik görevlileri İsrail vatandaşı olduğu öğrenilen kadını dışarı çıkardı.

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İstanbul Sarıyer'de bulunan İstinyePark AVM'de dün akşam dikkat çeken bir protesto gerçekleştirildi. 20-25 kişilik bir grup, Klodya Medina isimli İsrail vatandaşı kadını kınadı.

ÇEVRESİNİ SARIP PROTESTO ETTİLER

İsrail askerlerini Türkiye'ye getirerek sağlık hizmeti almalarını sağladığı ve çocuklarının da İsrail ordusunda görev yaptığı iddia edilen kadın, Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyeleri tarafından "Ülkemde siyonist istemiyoruz" ve "Geri git" sloganlarıyla karşılandı.

AVMde etrafını sarıp protesto ettiler! Klodya Medina ismi ortalığı karıştırdı

AVM'DEN ÇIKARILDI

Kalabalığın tepkisi dinmezken, Medina'nın alışveriş merkezinden ayrılmasını istendi. Güvenlik görevlileri duruma müdahale ederken Klodya Medina, korumalar eşliğinde alışveriş merkezinden çıkarıldı. Tansiyonun arttığı anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alındı.

AVMde etrafını sarıp protesto ettiler! Klodya Medina ismi ortalığı karıştırdı

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