Avrupa'da 'en iyi havalimanı' sıralamasında zirveyi elinde tutan İstanbul Havalimanı büyük bir başarıya daha imza attı. Conde Nast Traveller dergisi İstanbul Havalimanı'nı "Dünyanın En İyi Havalimanı" olarak seçti. Singapur Changi Havalimanı ikinci, Dubai Uluslararası Havalimanı ise üçüncü oldu.

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İGA İstanbul Havalimanı, Conde Nast Traveller dergisinin İngiltere edisyonu tarafından düzenlenen "Okuyucu Tercihleri Ödülleri 2026" (Readers' Choice Awards 2026) kapsamında "Dünyanın En İyi Havalimanı" seçildi.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, seyahat dergisi okurlarının değerlendirmeleriyle belirlenen listede İstanbul Havalimanı, 94,29 puanla ilk sırada yer aldı.

Dünyada yaklaşık 350 noktaya uçuş imkanı sunan İstanbul Havalimanı, Singapur Changi Havalimanı ve Dubai Uluslararası Havalimanı'nı geride bırakarak listenin zirvesine yerleşti.

Avrupa'dan sonra dünyada da zirvede! İstanbul Havalimanı küresel ölçekte birinci seçildi

LİSTEDE DÜNYANIN DEV HAVALİMANLARI VAR

Sıralamada Singapur Changi Havalimanı 93,92 puanla ikinci, Dubai Uluslararası Havalimanı ise 93,18 puanla üçüncü oldu.

Kopenhag Havalimanı 93,13 puanla dördüncü, Zürih Havalimanı 91,79 puanla beşinci, Katar’daki Hamad Uluslararası Havalimanı ise 90,45 puanla altıncı sırada yer aldı.

Avrupa'dan sonra dünyada da zirvede! İstanbul Havalimanı küresel ölçekte birinci seçildi

Listede, Madrid-Barajas Havalimanı 90,23 puanla yedinci, Hong Kong Uluslararası Havalimanı 89,50 puanla sekizinci, Cape Town Uluslararası Havalimanı 88,24 puanla dokuzuncu ve Roma Fiumicino Havalimanı 87,92 puanla onuncu oldu.

Avrupa'dan sonra dünyada da zirvede! İstanbul Havalimanı küresel ölçekte birinci seçildi

DAHA ÖNCE DE SEÇİLMİŞTİ

İstanbul Havalimanı, 2024 ve 2025 yıllarında da Conde Nast Traveller’ın ABD edisyonunun okurları tarafından dünyanın en iyi havalimanı seçilmişti.

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1909 yılında kurulan ve bünyesinde Vogue, The New Yorker, GQ, Vanity Fair ve Wired gibi yayınları barındıran Conde Nast, basılı yayınları, dijital platformları ve sosyal medya kanalları aracılığıyla dünya genelinde milyonlarca okura ulaşıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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