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    • AYM’den bir skandal daha: PKK’yı övene verilen ceza iptal edildi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    AYM’den bir skandal daha: PKK’yı övene verilen ceza iptal edildi
    Anayasa Mahkemesi, PKK, İfade Özgürlüğü, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Anayasa Mahkemesi (AYM) terör örgütü PKK'yı öven hükümlüye verilen cezayı, ‘ifade özgürlüğü’nün kısıtlanması kabul ederek hak ihlali saydı. 

    YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ

    Terör örgütü yandaşları lehine verdiği kararlarla tepki çeken Anayasa Mahkemesinden bir tartışmalı hüküm daha geldi.

    Elâzığ 2 No.lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, hükümlü Mehmet Sıddık Ayaz’ın odasında, PKK’yı öven iki kitap ve 21 fotoğraf ele geçirildi.

    “Suçu sabit” bulan Disiplin Kurulu, Ayaz’a ‘suç örgütlerinin propagandası’nı yaptığı gerekçesiyle 11 gün hücre cezası verdi.

    Ayaz, Elâzığ İnfaz Hâkimliğine şikâyette bulundu. İnfaz Hâkimliği, kararın usul ve kanuna uygun olduğunu belirterek itirazı reddetti.

    Elâzığ 1. Ağır Ceza Mahkemesine taşınan şikâyet buradan ret cevabı aldı. PKK destekçisi, bu defa dosyayı AYM’ye taşıdı.

    Yüksek Mahkeme, koğuşta bulunan dokümanlarda terör örgütü propagandası yapıldığı gerekçesiyle disiplin cezası verilmesini ‘ifade özgürlüğü’nün kısıtlanması kabul ederek hak ihlali saydı. 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Anayasa MahkemesiPKKİfade Özgürlüğü
    Haberler > Gündem > AYM’den bir skandal daha: PKK’yı övene verilen ceza iptal edildi
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