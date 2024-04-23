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Bahar yeni bölüm bu akşam saat 20.00’da yayınlanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bahar yeni bölüm bu akşam saat 20.00’da yayınlanacak

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bahar dizisinin hayranları, bu akşamın heyecanını ve merakını yaşıyor. Bahar yeni bölüm ne zaman diye merak eden izleyiciler bu akşam yeni bölümü seyredebilecek. Dizinin yeni bölümü 23 Nisan 2024 Salı akşamı saat 20.00'de başlayacak ve izleyicilere yeni maceralar ve sürprizlerle dolu bir bölüm sunacak. İşte diğer tüm ayrıntılar...

Bahar dizisinin takipçileri, 23 Nisan'ın resmi tatil olması nedeniyle yeni bölüm yayın tarihini merak ediyor. Demet Evgar'ın başrolünde olduğu dizi, her Salı akşamı izleyicilerle buluşuyor ve 10. bölümü bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak. İşte Bahar dizisi yeni bölüm ile ilgili diğer detaylar...

Bahar yeni bölüm bu akşam saat 20.00’da yayınlanacak - 1. Resim

BAHAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bahar dizisinin takipçileri, heyecanla yeni bölüm yayın tarihini merak ediyor. Demet Evgar'ın canlandırdığı Bahar karakteri ile izleyicilerin gönlünde taht kuran dizi, her Salı akşamı ekranlara geliyor. Geçtiğimiz hafta 9. bölümüyle izleyicilerle buluşan dizi, bu hafta 23 Nisan'ın resmi tatil olması sebebiyle yayın akışında yer alacak mı sorusuyla gündeme geldi.

23 Nisan 2024 Salı günü TV yayın akışı belli oldu ve Bahar dizisinin 10. bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı sorusuyla birlikte, Bahar dizisinin yeni bölümünün saat kaçta başlayacağı da izleyicilerin dikkatini çekiyor.

Dizinin yeni bölümü, 23 Nisan Salı akşamı saat 20.00'de izleyicilerle buluşacak. Bu akşam Bahar dizisi, ekran başındaki izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatacak. Dizinin 10. bölümü, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor ve Bahar'ın yeni maceraları için geri sayım başladı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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