Teknik direktör krizi son buldu! Unai Emery 3 yıllık imzaladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, İspanyol teknik direktörü Unai Emery ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yeni sezonda farklı bir takımın başına geçeceği iddia edilen Unai Emery, Aston Villa ile yola devam kararı aldı.

İspanyol hoca, Premier Lig ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Emery liderliğinde Konferans Ligi'nde yarı finale kalan Aston Villa, Fenerbahçe'yi eleyen Olympiakos ile eşleşmişti.

Premier Lig'de 4. sırada bulunan İngiliz ekibi, 34 lig maçında 66 puan topladı.

Avrupa kupalarında gösterdiği performanslarla adından söz ettiren Emery, Sevilla ile 3, Villarreal ile de 1 defa Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşamıştı.